Гладков о ремонте общежитий: в докладах всё хорошо, а потом - нарушения на 1,5 млрд

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Во время оперсовещания правительства области 13 февраля и. о. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Татьяна Шевченко доложила, что в 2023 году в Белгородской области отремонтируют девять общежитий. В настоящий момент отрабатывается список объектов и их сметная стоимость.
У нас февраль заканчивается. Почему мы не можем опубликовать перечень общежитий? А что нового в этом поручении? Прошло полгода. Не новая программа, лимиты определены. Сейчас февраль заканчивается, месяц вам нужно на раскачку. В апреле–мае начнутся работы и пойдут приключения с качеством работы и со сроками сдачи.
Вячеслав Гладков
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ области, ответил, что перечень девяти общежитий уже был готов, но потом он был пересмотрен с приоритетом на Белгород, Старый Оскол и Губкин. Лимит денежных средств на эти работы — 250 млн рублей. При расчётах стало известно, что на эти цели необходимо направить 583 млн рублей.
Это всё большие общежития, сейчас смотрим, чтобы вместиться в этот лимит.
Константин Полежаев, замгубернатора
Губернатор предложил провести служебное расследование.
Вы молчите, что мы не вмещаемся. Вы ничего не докладываете. С моей точки зрения — это саботаж. Давайте проведём расследование. У меня ощущение, что никто ничего не делает. Понравился доклад Татьяны Шевченко, везде всё 100%, а потом нарушения на 1,5 млрд рублей. Везде шоколадка масляная в мёде обмазанная, только количество жалоб растёт — здесь фасад не утеплили, здесь — не доутеплили. Враньё одно.
Вячеслав Гладков
Также губернатор подчеркнул, что работы на объектах должны были быть начаты уже в январе: «Нарисовали на 600 млн рублей - и сидят молчат. Я вообще в ужасе. Я предлагаю по итогам привлечь прокуратуру - проверим, перепроверим доклад Шевченко. Смотришь — всё хорошо, но откуда тогда жалобы, протесты, уголовные дела?».