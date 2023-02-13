Гладков о ремонте общежитий: в докладах всё хорошо, а потом - нарушения на 1,5 млрд

Также губернатор подчеркнул, что работы на объектах должны были быть начаты уже в январе: «Нарисовали на 600 млн рублей - и сидят молчат. Я вообще в ужасе. Я предлагаю по итогам привлечь прокуратуру - проверим, перепроверим доклад Шевченко. Смотришь — всё хорошо, но откуда тогда жалобы, протесты, уголовные дела?».