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Published Сегодня, 11:15

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Гладков о ремонте общежитий: в докладах всё хорошо, а потом - нарушения на 1,5 млрд

13 февраля 2023, 11:15
Фото: 1MI

Гладков поручил провести расследование по ремонту белгородских общежитий

По словам замгубернатора Константина Полежаева, при расчёте сметы выяснилось, что был превышен лимит денежных средств.

Во время оперсовещания правительства области 13 февраля и. о. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Татьяна Шевченко доложила, что в 2023 году в Белгородской области отремонтируют девять общежитий. В настоящий момент отрабатывается список объектов и их сметная стоимость.

У нас февраль заканчивается. Почему мы не можем опубликовать перечень общежитий? А что нового в этом поручении? Прошло полгода. Не новая программа, лимиты определены. Сейчас февраль заканчивается, месяц вам нужно на раскачку. В апреле–мае начнутся работы и пойдут приключения с качеством работы и со сроками сдачи.
Вячеслав Гладков

Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ области, ответил, что перечень девяти общежитий уже был готов, но потом он был пересмотрен с приоритетом на Белгород, Старый Оскол и Губкин. Лимит денежных средств на эти работы — 250 млн рублей. При расчётах стало известно, что на эти цели необходимо направить 583 млн рублей.

Это всё большие общежития, сейчас смотрим, чтобы вместиться в этот лимит.
Константин Полежаев, замгубернатора

Губернатор предложил провести служебное расследование.

Вы молчите, что мы не вмещаемся. Вы ничего не докладываете. С моей точки зрения — это саботаж. Давайте проведём расследование. У меня ощущение, что никто ничего не делает. Понравился доклад Татьяны Шевченко, везде всё 100%, а потом нарушения на 1,5 млрд рублей. Везде шоколадка масляная в мёде обмазанная, только количество жалоб растёт — здесь фасад не утеплили, здесь — не доутеплили. Враньё одно.
Вячеслав Гладков

Также губернатор подчеркнул, что работы на объектах должны были быть начаты уже в январе: «Нарисовали на 600 млн рублей - и сидят молчат. Я вообще в ужасе. Я предлагаю по итогам привлечь прокуратуру - проверим, перепроверим доклад Шевченко. Смотришь — всё хорошо, но откуда тогда жалобы, протесты, уголовные дела?».

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#Алина Харина#Капремонт многоэтажек#Общежития#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев#Алексей Ботвиньев
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