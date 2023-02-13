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Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Форвард «Челси» Пулишич может перейти в «Атлетико» следующим летом

Сегодня, 19:02
Соглашение 24-летнего футболиста с синими истекает в конце сезона-2023/2024.

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку в конце сезона.

Отмечается, что американец не является основным игроком в составе Грэма Поттера в нынешнем сезоне.

Как сообщает «Советский спорт», ссылающийся на испанские СМИ, мадридский клуб предпримет попытку заполучить футболиста сборной США летом 2023 года.

Добавим, что Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В текущем сезоне за лондонцев он отыграл 21 встречу, отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

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