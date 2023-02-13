Форвард «Челси» Пулишич может перейти в «Атлетико» следующим летом

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку в конце сезона.
Отмечается, что американец не является основным игроком в составе Грэма Поттера в нынешнем сезоне.
Как сообщает «Советский спорт», ссылающийся на испанские СМИ, мадридский клуб предпримет попытку заполучить футболиста сборной США летом 2023 года.
Добавим, что Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В текущем сезоне за лондонцев он отыграл 21 встречу, отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.