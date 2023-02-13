«Другая история». Гладков поручил продумать алгоритм восстановления обстрелянных дач

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Во время оперсовещания глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов сообщил, что 40 обстрелянных домовладений восстановили за последнюю неделю: это девять квартир и 31 частный дом. Кроме того, ведётся работа по дачному массиву: одна дача сгорела полностью, ещё по ряду объектов ищут собственников. Гладков отметил, что разрушение дачных массивов — это «новая история», в которой ещё предстоит разобраться, ведь возможности правительства не безграничны.
Мы понимаем, чем отличается дача от дома. Это не место постоянного проживания человека. Одно дело, когда мы принимали решение восстановить место, где человек живёт. Мы не могли позволить себе ситуацию трактовать так, как трактует закон о ЧС: выдать 50 тыс. рублей, и на этом работу нашу закончить. Мы разрабатывали собственные решения, направленные на полное восстановление жилья. Понимаем, что дача — личное имущество, но всё же - немного другая история.
Вячеслав Гладков
Гладков поручил главе своей администрации Ивану Будлову разработать алгоритмы решения этого вопроса согласно закону. Губернатор отметил, что дача — не машина, многим необходимая жизненно. Тем не менее, помощь должна оказываться.
Возможностей у нас больших на сегодняшний день, с точки зрения финансовых средств, нет. Как мы будем помогать людям — ответ на вопрос хочу услышать через неделю. Прошу подумать по формату наших действий и глав муниципальных образований. Конечно, если семья проживает постоянно на даче — это мы даже не обсуждаем. Но если это летние домики — другая история.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в эти выходные ВСУ нанесли удар по Шебекинскому горокругу из «Градов»: один из снарядов попал во двор частного дома. Разрушены хозпостройки, повреждён и сам жилой дом. Второй снаряд попал в нежилую дачу, в результате чего она загорелась.