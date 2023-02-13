«Другая история». Гладков поручил продумать алгоритм восстановления обстрелянных дач

Во время оперсовещания глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов сообщил, что 40 обстрелянных домовладений восстановили за последнюю неделю: это девять квартир и 31 частный дом. Кроме того, ведётся работа по дачному массиву: одна дача сгорела полностью, ещё по ряду объектов ищут собственников. Гладков отметил, что разрушение дачных массивов — это «новая история», в которой ещё предстоит разобраться, ведь возможности правительства не безграничны.