Детей из белгородского приграничья отправили в оздоровительный лагерь в Подмосковье

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Утром 13 февраля в детский оздоровительный лагерь отправились первые 70 детей. Их смена пройдёт в Подмосковье. Выбирали белгородцев из приграничных муниципалитетов: Валуйский, Шебекинский и Грайворонский горокруга, а также Белгородский район.
Губернатор поделился планами и на лето. Белгородские власти ведут переговоры с правительством РФ, чтобы в этот период отдохнуть за пределами региона смогли 15,5 тыс. детей из приграничья.
Я надеюсь, что ребята наберутся новых эмоций, познакомятся с новыми друзьями и вернутся окрепшими в свои семьи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Попасть в оздоровительный лагерь первым 70 белгородцам помогла уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Она приезжала в Белгородскую область с рабочим визитом в конце 2022 года и предложила свою помощь.
Помимо этого, Мария Львова-Белова пообещала посодействовать в том, чтобы белгородские подростки поучаствовали в смене «Послезавтра» в Крыму вместе с детьми из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.