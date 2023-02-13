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Детей из белгородского приграничья отправили в оздоровительный лагерь в Подмосковье

13 февраля 2023, 07:12
Фото: 1MI
Первые 70 человек выехали утром 13 февраля. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Утром 13 февраля в детский оздоровительный лагерь отправились первые 70 детей. Их смена пройдёт в Подмосковье. Выбирали белгородцев из приграничных муниципалитетов: Валуйский, Шебекинский и Грайворонский горокруга, а также Белгородский район.

Губернатор поделился планами и на лето. Белгородские власти ведут переговоры с правительством РФ, чтобы в этот период отдохнуть за пределами региона смогли 15,5 тыс. детей из приграничья.

Я надеюсь, что ребята наберутся новых эмоций, познакомятся с новыми друзьями и вернутся окрепшими в свои семьи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Попасть в оздоровительный лагерь первым 70 белгородцам помогла уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Она приезжала в Белгородскую область с рабочим визитом в конце 2022 года и предложила свою помощь.

Помимо этого, Мария Львова-Белова пообещала посодействовать в том, чтобы белгородские подростки поучаствовали в смене «Послезавтра» в Крыму вместе с детьми из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Белгородские подростки пройдут реабилитацию вместе с детьми из ЛДНР в Крыму
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#Московская область#Вячеслав Гладков#Мария Львова-Белова#Ася Дугнист#Дети#Общество#СВО#Белгородская область#Приграничье#Детский лагерь#Летний отдых
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