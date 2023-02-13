Дешевле только Курск и Магадан: белгородские санатории признали самыми доступными

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Санатории в Белгородской области стали одними из самых дешёвых в РФ по состоянию на февраль–апрель 2022 года. Средняя стоимость номера в регионе составила 5350 рублей.
Самые низкие цены — в Курской области. Стоимость номера там составила 5110 рублей. Также в топ-5 по дешевизне вошли Магаданская (5270 рублей), Оренбургская (5520 рублей) и Орловская (5590 рублей) области.
В пятёрку самых дорогих вошли санатории Москвы (10 520 рублей), Ставрополья (9860 рублей), Краснодарского края (9790 рублей), Карачаево-Черкесии (9590 рублей) и Московской области (9570 рублей).
В целом по ЦФО самые дорогие санатории оказались в Москве и Московской области, как указано выше. Также довольно высокие цены зафиксировали в Тверской (8700 рублей) и Смоленской областях (8260 рублей).