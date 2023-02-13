Дешевле только Курск и Магадан: белгородские санатории признали самыми доступными

Белгородская область попала в топ-3 в РФ по доступности отдыха в санаториях

Средняя стоимость номера в санатории в регионе составила 5350 рублей. Дешевле только в России только в Курской и Магаданской областях. Данные о ценах опубликовали на сайте «Санатории-России.РФ».