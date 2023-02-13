Что произошло с тайской массажисткой в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Первыми об этой необычной истории сообщили в Telegram-канале Mash. По данным издания, тайская массажистка предложила пенсионеру продлить сеанс дополнительными интим-услугами. Дедушка такого расклада, судя по всему, испугался, поэтому из салона спешно ретировался.
Тайка, якобы оскорбившись отказом, Белгород покинула, после чего отправилась к своему другу в Москву. Её начальство этому совсем не обрадовалось: как утверждает Mash, нашли девушку через специальное агентство, потратив на это 200 тыс. рублей. Теперь же руководство салона хочет вернуть свои инвестированные в специалиста деньги обратно: за помощью уже якобы обратились в полицию.
В пресс-службе УМВД по региону «Бел.Ру» сообщили, что заявления с подобной формулировкой и по такой теме в полицию Белгорода не поступало.
Тем не менее, мы предполагаем, что речь может идти о спа-салоне «Сантай». Так, канал Mash делится фотографией якобы сбежавшей сотрудницы, чья форма совпадает с формой сотрудниц «Сантая». Кроме того, похожа и кирпичная кладка, которую можно найти на всех трёх фотографиях.
Корреспондентам «Бел.Ру» удалось связаться с руководством заведения: на вопрос «Связана ли эта история со спа-салоном?» нам по телефону отвечать отказались, потребовав оформить официальный запрос. Редакция обязательно его направит.
Отметим также, что руководитель «Сантая» нам сообщил, что «салон не имеет никакого отношения к той грязи, которая появляется в интернете».