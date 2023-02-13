Что произошло с тайской массажисткой в Белгороде?

Тайка, якобы оскорбившись отказом, Белгород покинула, после чего отправилась к своему другу в Москву. Её начальство этому совсем не обрадовалось: как утверждает Mash, нашли девушку через специальное агентство, потратив на это 200 тыс. рублей. Теперь же руководство салона хочет вернуть свои инвестированные в специалиста деньги обратно: за помощью уже якобы обратились в полицию.