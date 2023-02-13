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Белгородцы за год открыли более 644 тысяч электронных больничных

13 февраля 2023, 11:59
Фото: 1MI
Лидерами по выдаче электронных больничных листов стали Белгород и Старый Оскол, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

В регионе активно внедряют электронные больничные листы (ЭБЛ). В 2022 году оформили свыше 644 тыс. электронных больничных. Лидируют по количеству выданных листов Белгород и Старый Оскол со Старооскольским округом.

Самым активным медучреждением по больничным признали ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского». Здесь выдали свыше 118 тыс. больничных листов.

В городской поликлинике Белгорода оформили более 86 тыс. ЭБЛ, в Белгородской ЦРБ — 52,5 тыс. В Губкинской ЦРБ выдали 46,9 тыс. больничных листов, а в Шебекинской ЦРБ — 24,8 тыс.

В этом году тенденция продолжилась — в январе белгородцы оформили 44 388 ЭБЛ. Напомним, с 1 января 2023 года оплату по электронным листам нетрудоспособности проводит Социальный фонд России.

Белгородцы могут открыть больничный без посещения поликлиники
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#Ася Дугнист#Электронный больничный#Электронный документооборот#Больничный#Медицина#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол
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