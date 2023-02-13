Белгородцы за год открыли более 644 тысяч электронных больничных

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В регионе активно внедряют электронные больничные листы (ЭБЛ). В 2022 году оформили свыше 644 тыс. электронных больничных. Лидируют по количеству выданных листов Белгород и Старый Оскол со Старооскольским округом.
Самым активным медучреждением по больничным признали ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского». Здесь выдали свыше 118 тыс. больничных листов.
В городской поликлинике Белгорода оформили более 86 тыс. ЭБЛ, в Белгородской ЦРБ — 52,5 тыс. В Губкинской ЦРБ выдали 46,9 тыс. больничных листов, а в Шебекинской ЦРБ — 24,8 тыс.
В этом году тенденция продолжилась — в январе белгородцы оформили 44 388 ЭБЛ. Напомним, с 1 января 2023 года оплату по электронным листам нетрудоспособности проводит Социальный фонд России.