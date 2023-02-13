Белгородцев заметёт в День всех влюблённых

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
14 февраля на территории Белгородской области будет снежно. При этом снег прогнозируют мокрый, из-за чего местами возможно его налипание, на дорогах — снежные заносы.
Ночью, по прогнозам синоптиков, возможна метель. Ветер будет северо-западным 8-13 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Ночью температура воздуха опустится от 0 °С до 5 °С мороза, днём обещают от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде ночью 2 °С мороза, днём температура поднимется до 1-2°С тепла. Весь день будет облачно, возможны осадки.
Помимо этого, белгородцев вечером 14 февраля ждёт геомагнитная буря. Это может повлиять на настроение, вызвать головные боли и упадок сил. О том, как помешать испортить геомагнитной буре ваш вечер, читайте здесь.