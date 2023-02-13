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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Белгородцев заметёт в День всех влюблённых

13 февраля 2023, 14:30
Фото: 1MI

Метель и снежные заносы ожидают белгородцев 14 февраля

В Белгородской области 14 февраля местами ожидается метель, предупредили в региональном управлении МЧС. Снежные заносы и сильный ветер сопроводят этот день.
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Погода

14 февраля на территории Белгородской области будет снежно. При этом снег прогнозируют мокрый, из-за чего местами возможно его налипание, на дорогах — снежные заносы.

Ночью, по прогнозам синоптиков, возможна метель. Ветер будет северо-западным 8-13 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Ночью температура воздуха опустится от 0 °С до 5 °С мороза, днём обещают от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде ночью 2 °С мороза, днём температура поднимется до 1-2°С тепла. Весь день будет облачно, возможны осадки.

Помимо этого, белгородцев вечером 14 февраля ждёт геомагнитная буря. Это может повлиять на настроение, вызвать головные боли и упадок сил. О том, как помешать испортить геомагнитной буре ваш вечер, читайте здесь.

Вскружила голову: магнитная буря ждёт белгородцев в День всех влюблённых
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Белгород#Прогноз погоды#Прогноз#Мокрый снег#Снежные заносы#14 февраля#День всех влюблённых#Погода
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