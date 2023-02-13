Белгородцам рассказали, как попасть в именные батальоны

Как выяснилось, попасть в именные батальоны Белгородской области не так просто. Если вы придёте в военкомат и попроситесь в такой батальон, вам наверняка скажут, что ничего об этом не знают. К Вячеславу Гладкову обратились как раз обратились после такого недоразумения.