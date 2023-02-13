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Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

Белгородцам рассказали, как попасть в именные батальоны

13 февраля 2023, 19:20
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области в ходе прямого эфира объяснил, к кому обращаться. В военкоматах с этим вопросом не помогут.

Как выяснилось, попасть в именные батальоны Белгородской области не так просто. Если вы придёте в военкомат и попроситесь в такой батальон, вам наверняка скажут, что ничего об этом не знают. К Вячеславу Гладкову обратились как раз обратились после такого недоразумения.

Почему вы заявили об именных батальонах Белгорода и Старого Оскола, а в них нельзя попасть? Военкомат данными не обладает — знать о них не знают.
Белгородец

Что в военкоматах в принципе ничего не знают об именных батальонах — странно. Как минимум, о них неоднократно упоминали в СМИ. Тем не менее, попасть служить под именем белгородского или староосколького батальона можно. Для этого нужно обратиться к советнику губернатора Олегу Мантулину.

Обращайтесь к моему советнику Олегу Мантулину. Он вам всю информацию предоставит.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в Белгородской области есть два именных батальона — белгородский и старооскольский. В них состоят добровольцы, которые служат по контракту и участвуют в спецоперации ещё с апреля 2022 года. На своей форме белгородцы носят гербы региона.

Также мы ранее писали, как попасть в территориальную оборону Белгородской области. Её участников не отправляют служить в зону СВО — это добровольные отряды, которые готовятся защищать белгородскую землю, если это потребуется.

Два именных батальона созданы в Белгородской области
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#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Губернатор#Спецоперация#Контрактники#Именные батальоны#Добровольцы#Ася Дугнист
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