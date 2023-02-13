Белгородцам рассказали, как попасть в именные батальоны

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Как выяснилось, попасть в именные батальоны Белгородской области не так просто. Если вы придёте в военкомат и попроситесь в такой батальон, вам наверняка скажут, что ничего об этом не знают. К Вячеславу Гладкову обратились как раз обратились после такого недоразумения.
Почему вы заявили об именных батальонах Белгорода и Старого Оскола, а в них нельзя попасть? Военкомат данными не обладает — знать о них не знают.
Белгородец
Что в военкоматах в принципе ничего не знают об именных батальонах — странно. Как минимум, о них неоднократно упоминали в СМИ. Тем не менее, попасть служить под именем белгородского или староосколького батальона можно. Для этого нужно обратиться к советнику губернатора Олегу Мантулину.
Обращайтесь к моему советнику Олегу Мантулину. Он вам всю информацию предоставит.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгородской области есть два именных батальона — белгородский и старооскольский. В них состоят добровольцы, которые служат по контракту и участвуют в спецоперации ещё с апреля 2022 года. На своей форме белгородцы носят гербы региона.
Также мы ранее писали, как попасть в территориальную оборону Белгородской области. Её участников не отправляют служить в зону СВО — это добровольные отряды, которые готовятся защищать белгородскую землю, если это потребуется.