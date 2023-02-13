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Белгородскую УК наказали за завышенную плату по содержанию жилья

13 февраля 2023, 11:20
Фото: 1MI
Правоохранители заставили управляющую компанию провести перерасчёт платы за содержание жилья с августа 2022 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ООО УК «Пятницкое» в Волоконовке наказали за необоснованно завышенную плату за содержание жилья. Управляющую компанию заставили провести перерасчёт платы за период с августа 2022 года.

Изначально в прокуратуру обратилась жительница дома. Как выяснилось при проверке, с 1 августа утвердили плату за содержание МКД в размере 13,73 рубля за 1 кв. метр вместо установленного договором управления 8,38 руб. за 1 кв. метр. Такое решение принял муниципальный совет, причём в нарушение Жилищного кодекса РФ. Инициатором стала управляющая компания.

В итоге гендиректору УК направили представление. После вмешательства прокуратуры управляющей компании пришлось провести перерасчёт на общую сумму 15,5 тыс. рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Волоконовка#Прокуратура#Общество#Дом#УК#Перерасчёт#Плата за содержание жилья
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