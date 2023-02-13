Белгородскую УК наказали за завышенную плату по содержанию жилья

Изначально в прокуратуру обратилась жительница дома. Как выяснилось при проверке, с 1 августа утвердили плату за содержание МКД в размере 13,73 рубля за 1 кв. метр вместо установленного договором управления 8,38 руб. за 1 кв. метр. Такое решение принял муниципальный совет, причём в нарушение Жилищного кодекса РФ. Инициатором стала управляющая компания.