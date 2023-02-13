Белгородскую УК наказали за завышенную плату по содержанию жилья

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
ООО УК «Пятницкое» в Волоконовке наказали за необоснованно завышенную плату за содержание жилья. Управляющую компанию заставили провести перерасчёт платы за период с августа 2022 года.
Изначально в прокуратуру обратилась жительница дома. Как выяснилось при проверке, с 1 августа утвердили плату за содержание МКД в размере 13,73 рубля за 1 кв. метр вместо установленного договором управления 8,38 руб. за 1 кв. метр. Такое решение принял муниципальный совет, причём в нарушение Жилищного кодекса РФ. Инициатором стала управляющая компания.
В итоге гендиректору УК направили представление. После вмешательства прокуратуры управляющей компании пришлось провести перерасчёт на общую сумму 15,5 тыс. рублей.