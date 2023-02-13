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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Белгородской области выделят 30 млн на проведение 80-й годовщины танкового сражения

13 февраля 2023, 13:08
Фото: Bel.ru

Белгородская область получит почти 30 млн рублей на развитие событийного туризма

Деньги выделят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Туризм

Белгородской области из федерального бюджета выделят 29,8 млн рублей на развитие событийного туризма. Документ уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства направят на организацию празднования 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения. В целом же деньги получат те регионы, где проводятся различные фестивали, праздники и спортивные мероприятия, на которые приезжают люди со всей страны.

12 июля на годовщину сражения в регионе собираются провести выступления творческих коллективов России и Белгородской области, лазерное шоу, шоу дронов, угостить гостей Прохоровской кашей, организовать шоу фейерверков, фронтовые концерты. Помимо этого, появятся фотозона и интерактивные площадки.

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#Белгородская область#Туризм#Общество#Деньги#Субсидии#Наталья Корявых#Годовщина танкового сражения#Правительство РФ
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