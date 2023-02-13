Белгородской области выделят 30 млн на проведение 80-й годовщины танкового сражения

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Белгородской области из федерального бюджета выделят 29,8 млн рублей на развитие событийного туризма. Документ уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства направят на организацию празднования 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения. В целом же деньги получат те регионы, где проводятся различные фестивали, праздники и спортивные мероприятия, на которые приезжают люди со всей страны.
12 июля на годовщину сражения в регионе собираются провести выступления творческих коллективов России и Белгородской области, лазерное шоу, шоу дронов, угостить гостей Прохоровской кашей, организовать шоу фейерверков, фронтовые концерты. Помимо этого, появятся фотозона и интерактивные площадки.