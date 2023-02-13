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Белгородская область получит 498,5 млн рублей на сбалансированность бюджета

13 февраля 2023, 09:05
Фото: 1MI
Деньги из федерального центра поступят десяти регионам, которые в 2022 году получили меньший объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В общем выделили почти 9,5 млрд рублей, следует из распоряжения правительства РФ от 9 февраля.
Сюжет
Бюджет

Белгородская область получит 498,5 млн рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Средства направят в несколько регионов, которые в 2022 году получили меньший объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. На эти цели выделили порядка 9,5 млрд рублей. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Центральном Черноземье средства получит и Липецкая область. Региону выделили 474,9 млн рублей. Планируется, что средства укрепят бюджеты субъектов РФ из списка, помогут сбалансировать доходные и расходные части.

Финансирование предусмотрено ещё для нескольких регионов, в том числе для Красноярского края (453,4 млн рублей), Вологодской (747,5 млн рублей), Иркутской (963,6 млн рублей), Мурманской (7,5 млн рублей), Нижегородской (1,9 млрд рублей) областей.

По итогам 2022 года дефицит бюджета Белгородской области составил 31 млрд рублей
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#Белгородская область#Липецкая область#Михаил мишустин#Бюджет#Общество#Экономика#Деньги#Правительство РФ#Наталья Корявых
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