Белгородская область получит 498,5 млн рублей на сбалансированность бюджета

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Белгородская область получит 498,5 млн рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Средства направят в несколько регионов, которые в 2022 году получили меньший объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. На эти цели выделили порядка 9,5 млрд рублей. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Центральном Черноземье средства получит и Липецкая область. Региону выделили 474,9 млн рублей. Планируется, что средства укрепят бюджеты субъектов РФ из списка, помогут сбалансировать доходные и расходные части.
Финансирование предусмотрено ещё для нескольких регионов, в том числе для Красноярского края (453,4 млн рублей), Вологодской (747,5 млн рублей), Иркутской (963,6 млн рублей), Мурманской (7,5 млн рублей), Нижегородской (1,9 млрд рублей) областей.