Белгородская область получит 498,5 млн рублей на сбалансированность бюджета

Деньги из федерального центра поступят десяти регионам, которые в 2022 году получили меньший объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В общем выделили почти 9,5 млрд рублей, следует из распоряжения правительства РФ от 9 февраля.

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