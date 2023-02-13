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Audi въехала в опору ЛЭП в Белгородской области — погибла женщина

13 февраля 2023, 08:44
Фото: 1MI
Её несовершеннолетнего пассажира госпитализировали. Всего в Белгородской области 12 февраля в ДТП пострадали семь человек, сообщили в региональном управлении МВД.

В Белгородской области 12 февраля зафиксировали четыре серьёзных ДТП, в результате которых семеро получили травмы разной степени тяжести. Пострадали пятеро взрослых и двое несовершеннолетних — одного из них госпитализировали. Также погибла женщина.

Смертельное ДТП произошло в селе Бобровы Дворы Губкинского округа. 39-летняя автомобилистка за рулём Audi A6 не справилась с управлением. Машина съехала с дороги, после чего врезалась в опору ЛЭП. Женщина скончалась от полученных травм. С ней ехал 17-летний пассажир. Он выжил — подростка госпитализировали.

На трассе под Старым Осколом автомобилистка на Skoda выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество автомобилю на главной. В итоге 23-летний водитель Kia Rio пострадал вместе со своей 19-летней пассажиркой.

На дороге в Чернянском районе вновь досталось Kia Rio и её пассажирам. Водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Kia. В автомобиле пострадали 38-летняя водитель и её двое пассажиров — 11-летний мальчик и 34-летняя женщина.

На трассе под Белгородом 22-летний водитель не справился с управлением Lada Priora, из-за чего вылетел с дороги и наехал на опору ЛЭП. Белгородец остался жив, но получил травмы.

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