Audi въехала в опору ЛЭП в Белгородской области — погибла женщина

Смертельное ДТП произошло в селе Бобровы Дворы Губкинского округа. 39-летняя автомобилистка за рулём Audi A6 не справилась с управлением. Машина съехала с дороги, после чего врезалась в опору ЛЭП. Женщина скончалась от полученных травм. С ней ехал 17-летний пассажир. Он выжил — подростка госпитализировали.