Замену проблемного канализационного коллектора в Белгороде начнут в марте

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Изношенный канализационный коллектор заменят в Белгороде. Он проходит от проезда Автомобилистов до канализационной насосной станции-9. Через коллектор проходят сточные воды от более 163 тыс. абонентов.
В 2020–2021 гг. на участке произошло девять серьёзных аварий. Среди них — разрушение трубопровода, несколько провалов. В министерстве ЖКХ заявили, что объект изношен на 100%, а аварийность объекта — критическая.
Исправлять ситуацию начнут уже в марте. Рабочие применят метод санации — протянут новую трубу в существующую, а также построят напорный коллектор диметром 800 мм от КНС-9 до городских очистных сооружений.
На месте работ уже разместили паспорт объекта. На стенде указано, что капремонтом коллектора займётся ООО «Энви-Пур Белгород», а стоимость работ составит 549,7 млн рублей.