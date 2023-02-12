Замену проблемного канализационного коллектора в Белгороде начнут в марте

Только за 2020–2021 гг. на участке было девять серьёзных аварий. При этом через коллектор проходят сточные воды от 163 тыс. абонентов. В пресс-службе регионального правительства заявили, что объект изношен на 100%. Исправлять ситуацию начнут уже в марте.