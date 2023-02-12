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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Замену проблемного канализационного коллектора в Белгороде начнут в марте

12 февраля 2023, 09:25
Фото: fonar.tv
Только за 2020–2021 гг. на участке было девять серьёзных аварий. При этом через коллектор проходят сточные воды от 163 тыс. абонентов. В пресс-службе регионального правительства заявили, что объект изношен на 100%. Исправлять ситуацию начнут уже в марте.

Изношенный канализационный коллектор заменят в Белгороде. Он проходит от проезда Автомобилистов до канализационной насосной станции-9. Через коллектор проходят сточные воды от более 163 тыс. абонентов.

В 2020–2021 гг. на участке произошло девять серьёзных аварий. Среди них — разрушение трубопровода, несколько провалов. В министерстве ЖКХ заявили, что объект изношен на 100%, а аварийность объекта — критическая.

Исправлять ситуацию начнут уже в марте. Рабочие применят метод санации — протянут новую трубу в существующую, а также построят напорный коллектор диметром 800 мм от КНС-9 до городских очистных сооружений.

На месте работ уже разместили паспорт объекта. На стенде указано, что капремонтом коллектора займётся ООО «Энви-Пур Белгород», а стоимость работ составит 549,7 млн рублей. 

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#Инна Рогова#Канализационный коллектор#Ремонт#Замена#Город#Белгород
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