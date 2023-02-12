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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Выплаты на детей из средств маткапитала в январе оформили около 80 белгородских семей

12 февраля 2023, 12:29
Фото: 1MI
Деньги могут получить семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Размер пособия составляет 11,7 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Выплаты

В Белгородской области в январе около 80 семей оформили детские выплаты из средств маткапитала. Речь идёт о выплатах на детей до трёх лет.

Деньги выплачиваются ежемесячно. Сумма на одного ребёнка составляет более 11,7 тыс. рублей. Претендовать на пособие могут семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц.

Как отметили в региональном отделении Социального фонда, если в семье есть несколько детей в возрасте до трёх лет, заявление о получении выплаты можно подать на каждого ребёнка.

В пресс-службе правительства добавили, что в минувшем году чаще всего средства маткапитала направляли на решение проблем с жильём (10,5 тыс. заявок), ежемесячные выплаты (2,7 тыс.) и образование детей (2,6 тыс.).

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