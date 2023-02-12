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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Волейболисты «Белогорья» проиграли новосибирскому «Локомотиву»

12 февраля 2023, 18:07
Фото: Официальный сайт волейбольного клуба «Белогорье»
Белгородцы проиграли в четырёх сетах из пяти, сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».

Матч состоялся 11 февраля в Туле на новой домашней площадке команды «Белогорье». Началась игра с сюрприза: у «Локомотива» вместо привычного игрока Ильи Казаченкова в стартовом составе вышел нападающий сборной Сербии Дражен Лубурич. Из-за момента неожиданности белгородцы проиграли первую партию со счётом 4:9.

Во втором сете волейболисты «Белогорья» победили «Локомотив», однако в следующих партиях отыграть также хорошо не получилось. Оставшиеся три сета победили волейболисты «Локомотива».

Новосибирск сыграл лучше в ключевые моменты, а мы ошибались, особенно в конце четвертой партии. Не справились с первым темпом «Локомотива», а когда вроде бы начало что-то получаться, когда те начали ошибаться, ненужный брак дал нам «минус» в игре.
отметил старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев

Лучшим бомбардиром матча стал Дражен Лубурич с 25 очками, Ильяс Куркаев набрал 17 очков, Дмитрий Лызик — 11. Но и белгородцы не остались в стороне: Мохамед Аль Хачдади набрал 24 очка, Георгий Заболотников — 14 очков и Павел Тетюхин — 13 очков.

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