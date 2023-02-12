Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В жилой многоэтажке Старого Оскола обвалилась крыша

12 февраля 2023, 10:27
Фото: Яндекс.Карты
Не выдержали балки перекрытия векового дома в центральной части Старого Оскола. Конструкция обрушилась в одной из квартир верхнего этажа на улице Ленина, 84.

ЧП произошло 8 февраля. К счастью, пострадавших нет. В квартире, где рухнула крыша никто не проживал.

Эта трёхэтажка признана аварийной 7 лет назад. В 2016 году местная власть приняла решение о расселении, которое планировали завершить к концу 2021 года. До декабря 2022 строение должны были снести. Но всё пошло не по плану. До сих пор в помещении 1916 года живут люди и открыты офисы.

Дом считается памятником архитектуры. Некогда он принадлежал купцу Дягилеву. Объект, возведённый крупным землевладельцем, охраняется государством. Общая площадь здания - почти тысяча квадратных метров (966,4 кв. м).

В местных пабликах пишут, что одна из причин, которая ускоряет разрушение строения, - вибрация от работы производственных станков кожевенной мастерской по производству собачьей амуниции. Предприятие располагается в здании и до сих пор работает.

Чиновники отреагировали на аварийную ситуацию, организовав выезд на объект специальной комиссии, которая сделает оценку. Дом для переселенцев будет готов только в четвертом квартале текущего года. На время глава Старого Оскола Андрей Чесноков предложил жильцам переехать в муниципальную гостиницу.

Следственный комитет проводит проверку.

Торговые киоски на остановках в Старом Осколе уберут
Узнать подробнее
Читайте также:
25 млн рублей уйдет на ремонт музыкальной школы в Старом ОсколеСледователи проведут проверку по факту обрушения потолка в доме Старого ОсколаЖалобы на модную школу в Старом Осколе оказались безосновательными
#Татьяна Панарина#Старый дом#Обрушение крыши#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол
Подпишитесь
В ночь на воскресенье белгородцев разбудили взрывы
Сегодня, 06:15
В Центральном парке Белгорода провели забег с хаски: фото
Сегодня, 07:08
В Белгороде с торгов продали имущество обанкротившегося ГПТ за 31 млн рублей
Сегодня, 11:18
Проект по постоянному уходу за пожилыми белгородцами внедрят во всех районах
Сегодня, 07:35
Погибшему в СВО белгородцу посмертно присвоили звание Героя России
Сегодня, 08:45
Итоги недели: расселённые получают жильё, а на улицах происходят странные истории
Вчера, 20:09