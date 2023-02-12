В жилой многоэтажке Старого Оскола обвалилась крыша

Эта трёхэтажка признана аварийной 7 лет назад. В 2016 году местная власть приняла решение о расселении, которое планировали завершить к концу 2021 года. До декабря 2022 строение должны были снести. Но всё пошло не по плану. До сих пор в помещении 1916 года живут люди и открыты офисы.