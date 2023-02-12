В жилой многоэтажке Старого Оскола обвалилась крыша

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
ЧП произошло 8 февраля. К счастью, пострадавших нет. В квартире, где рухнула крыша никто не проживал.
Эта трёхэтажка признана аварийной 7 лет назад. В 2016 году местная власть приняла решение о расселении, которое планировали завершить к концу 2021 года. До декабря 2022 строение должны были снести. Но всё пошло не по плану. До сих пор в помещении 1916 года живут люди и открыты офисы.
Дом считается памятником архитектуры. Некогда он принадлежал купцу Дягилеву. Объект, возведённый крупным землевладельцем, охраняется государством. Общая площадь здания - почти тысяча квадратных метров (966,4 кв. м).
В местных пабликах пишут, что одна из причин, которая ускоряет разрушение строения, - вибрация от работы производственных станков кожевенной мастерской по производству собачьей амуниции. Предприятие располагается в здании и до сих пор работает.
Чиновники отреагировали на аварийную ситуацию, организовав выезд на объект специальной комиссии, которая сделает оценку. Дом для переселенцев будет готов только в четвертом квартале текущего года. На время глава Старого Оскола Андрей Чесноков предложил жильцам переехать в муниципальную гостиницу.
Следственный комитет проводит проверку.