В Центральном парке Белгорода провели забег с хаски: фото

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
11 февраля в Белгороде состоялся «Хаски-Trail». Спортивный забег с собаками провели в Центральном парке.
Участникам нужно было преодолеть вместе со своими питомцами дистанцию в 380 метров. Собаки при этом были пристёгнуты к поясу людей амортизирующим тросом.
Победителям вручили медали и призы. Праздник устроили и для детей: самые юные участники праздника смогли покататься в упряжке ездовых хаски.
Отметим, что «Хаски-Trail» проводят уже не в первый раз. Так, в 2021 году в забеге участвовали 40 белгородцев и их питомцы. Тогда соревнование в основном проходило между хаски и маламутами.