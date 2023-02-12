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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В Центральном парке Белгорода провели забег с хаски: фото

12 февраля 2023, 07:08
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

В Белгороде состоялся ежегодный «Хаски-Trail»

Спортивный забег с собаками прошёл накануне. Победителям вручили медали и призы, а самые юные гости праздника смогли покататься в собачьих упряжках. Фоторепортаж с мероприятия представили в пресс-службе мэрии.
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Забег

11 февраля в Белгороде состоялся «Хаски-Trail». Спортивный забег с собаками провели в Центральном парке.

Участникам нужно было преодолеть вместе со своими питомцами дистанцию в 380 метров. Собаки при этом были пристёгнуты к поясу людей амортизирующим тросом.

Победителям вручили медали и призы. Праздник устроили и для детей: самые юные участники праздника смогли покататься в упряжке ездовых хаски.

Отметим, что «Хаски-Trail» проводят уже не в первый раз. Так, в 2021 году в забеге участвовали 40 белгородцев и их питомцы. Тогда соревнование в основном проходило между хаски и маламутами.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
В Белгороде прошли соревнования по забегам с хаски
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