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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В ночь на воскресенье белгородцев разбудили взрывы

12 февраля 2023, 06:15
Фото: кадр из видео "Белгород № 1"

Сильные взрывы раздались ночью в Белгородской области

В ночь на 12 февраля, судя по сообщениям в Сети, неспокойно было в нескольких районах. Особенно громко было в Новооскольском горокруге. Местные жители предполагают, что сработала система ПВО. Шумно было и в Белгородском районе.
Сюжет
Пво

Минувшая ночь для жителей нескольких районов Белгородской области стала громкой. После полуночи читатели «Бел.Ру» сообщили, что неспокойно было в Белгородском районе. По предварительным данным, громкие звуки в этом случае связаны с работой российских военнослужащих.

Уже после 01:00 в Сети появились сообщения о взрывах в Новооскольском горокруге. Местные жители предполагают, что сработала система ПВО. Сообщалось также, что якобы от ударной волны местами в домах выбило стёкла.

Официальной информации по громкой ночи в Новооскольском горокруге на момент написания заметки не было. О последствиях взрывов ничего не известно.

Напомним также, что в Шебекино ночью произошёл пожар. Как сообщили очевидцы, полностью сгорели два автомобиля, ещё одна машина сильно пострадала. О причинах пожара неизвестно, однако, судя по сообщениям с мест, с прилётами это не связано.

За минувшие сутки Белгородская область несколько раз попала под обстрел. Больше всего досталось Шебекинскому горокругу. В Муроме после обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. В Шебекино ранены три человека, есть разрушения. Под огонь ВСУ попала и Новая Таволжанка — пострадал ангар для выращивания птицы. Помимо этого, накануне беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском горокруге.

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#Инна Рогова#Громкая ночь#Ночные взрывы#Пво#Пожар#Автомобили#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новооскольский горокруг#Шебекино
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