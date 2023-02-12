В ночь на воскресенье белгородцев разбудили взрывы

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Минувшая ночь для жителей нескольких районов Белгородской области стала громкой. После полуночи читатели «Бел.Ру» сообщили, что неспокойно было в Белгородском районе. По предварительным данным, громкие звуки в этом случае связаны с работой российских военнослужащих.
Уже после 01:00 в Сети появились сообщения о взрывах в Новооскольском горокруге. Местные жители предполагают, что сработала система ПВО. Сообщалось также, что якобы от ударной волны местами в домах выбило стёкла.
Официальной информации по громкой ночи в Новооскольском горокруге на момент написания заметки не было. О последствиях взрывов ничего не известно.
Напомним также, что в Шебекино ночью произошёл пожар. Как сообщили очевидцы, полностью сгорели два автомобиля, ещё одна машина сильно пострадала. О причинах пожара неизвестно, однако, судя по сообщениям с мест, с прилётами это не связано.
За минувшие сутки Белгородская область несколько раз попала под обстрел. Больше всего досталось Шебекинскому горокругу. В Муроме после обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. В Шебекино ранены три человека, есть разрушения. Под огонь ВСУ попала и Новая Таволжанка — пострадал ангар для выращивания птицы. Помимо этого, накануне беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском горокруге.