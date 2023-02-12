В ночь на воскресенье белгородцев разбудили взрывы

За минувшие сутки Белгородская область несколько раз попала под обстрел. Больше всего досталось Шебекинскому горокругу. В Муроме после обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. В Шебекино ранены три человека, есть разрушения. Под огонь ВСУ попала и Новая Таволжанка — пострадал ангар для выращивания птицы. Помимо этого, накануне беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском горокруге.