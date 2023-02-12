«Тюрьма мне ничего хорошего не дала». Мамаев не разделил мнение Кокорина

«На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как‑либо комментировать, но моё мнение такое», — заявил спортсмен.