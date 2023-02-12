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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:58

«Тюрьма мне ничего хорошего не дала». Мамаев не разделил мнение Кокорина

12 февраля 2023, 13:37
Фото: fckhimki.com

Мамаев ответил на слова Кокорина о том, что нормальный мужчина должен отсидеть

Футболист Павел Мамаев, как и его товарищ Александр Кокорин, отбывал наказание в колонии в Белгородской области. Он признал, что это был «некий опыт», но добавил, что тюрьма ничего хорошего ему не дала. Об этом спортсмен заявил в интервью «Матч ТВ».

Павел Мамаев прокомментировал слова Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть». Оба футболиста ранее отбывали наказание в ИК-4 в Белгородской области.

Мамаев мнение своего товарища не разделил. Бывший полузащитник сборной России отметил, что ему тюрьма ничего хорошего не дала.

«На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как‑либо комментировать, но моё мнение такое», — заявил спортсмен.

В 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк, в которых пострадали чиновник Минпромторга и водитель ведущей Первого канала. В итоге Кокорину суд назначил 1,5 года тюрьмы, а Мамаеву — год и пять месяцев. В сентябре 2019 года оба футболиста вышли по условно-досрочному освобождению.

В недавнем интервью уроженец Валуйского горокруга Александр Кокорин заявил, что произошедшее стало для него огромным опытом и хорошей школой, добавив, что «каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть». «Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО», — добавил футболист.

Александр Кокорин: Каждый нормальный парень должен отсидеть
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#Инна Рогова#Колония#ИК-4#Футболист#Общество#Белгородская область#Александр кокорин#Павел Мамаев
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