«Тюрьма мне ничего хорошего не дала». Мамаев не разделил мнение Кокорина

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Павел Мамаев прокомментировал слова Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть». Оба футболиста ранее отбывали наказание в ИК-4 в Белгородской области.
Мамаев мнение своего товарища не разделил. Бывший полузащитник сборной России отметил, что ему тюрьма ничего хорошего не дала.
«На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как‑либо комментировать, но моё мнение такое», — заявил спортсмен.
В 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк, в которых пострадали чиновник Минпромторга и водитель ведущей Первого канала. В итоге Кокорину суд назначил 1,5 года тюрьмы, а Мамаеву — год и пять месяцев. В сентябре 2019 года оба футболиста вышли по условно-досрочному освобождению.
В недавнем интервью уроженец Валуйского горокруга Александр Кокорин заявил, что произошедшее стало для него огромным опытом и хорошей школой, добавив, что «каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть». «Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО», — добавил футболист.