Торговые киоски на остановках в Старом Осколе уберут

Уникальных сооружений для ожидания транспорта в Старом Осколе единицы. Одно из них — в районе завода АТЭ. На юго-западе города сумели сохранить постройку советского периода интересного оформления. Авторская конструкция попала в книгу канадского фотохудожника и путешественника Кристофера Хервига. Он с 2000 года проехал 30 тысяч километров в 14 разных странах, фотографируя в том числе и причудливые остановки. Интересные объекты в странах постсоветского пространства собрал в единый проект и издал книгу.