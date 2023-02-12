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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Торговые киоски на остановках в Старом Осколе уберут

12 февраля 2023, 09:57
Фото: Кристофер Хервиг
Порядок в Старом Осколе наводят уже почти 5 лет. Закрывать павильоны начали еще с 2018 года. Торговать на автобусных остановках закон не допускает. Такие павильоны должны размещаться за пределами мест ожидания общественного транспорта. К тому же у арендаторов закончился договор аренды.

В городе остановок 381, в пригороде — 141. Частично старые модели снесли и установили новые конструкции: типовые металлические сооружения серого цвета с перегородками из поликарбоната.

Остановки продолжают обновлять до сих пор. Правда, неприглядный внешний вид и скудная архитектура внушают мрачное настроение всем старооскольцам.

Уникальных сооружений для ожидания транспорта в Старом Осколе единицы. Одно из них — в районе завода АТЭ. На юго-западе города сумели сохранить постройку советского периода интересного оформления. Авторская конструкция попала в книгу канадского фотохудожника и путешественника Кристофера Хервига. Он с 2000 года проехал 30 тысяч километров в 14 разных странах, фотографируя в том числе и причудливые остановки. Интересные объекты в странах постсоветского пространства собрал в единый проект и издал книгу.

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#Татьяна Панарина#Автобусные остановки#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол
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