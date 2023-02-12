Проект по постоянному уходу за пожилыми белгородцами внедрят во всех районах

В семи районах Белгородской области с прошлого года действует проект по постоянному уходу за пожилыми людьми. Пенсионерам помогают в решении бытовых проблем, вопросах соблюдения рекомендаций врача, а также оказывают им внимание и поддержку. Сейчас этой услугой пользуются 160 человек.