Проект по постоянному уходу за пожилыми белгородцами внедрят во всех районах

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
В семи районах Белгородской области с прошлого года действует проект по постоянному уходу за пожилыми людьми. Пенсионерам помогают в решении бытовых проблем, вопросах соблюдения рекомендаций врача, а также оказывают им внимание и поддержку. Сейчас этой услугой пользуются 160 человек.
Власти региона решили тиражировать проект на всю Белгородскую область. Узнать, как получить услугу, можно по номеру районного органа соцзащиты или по телефону 8(800) 555-39-49.
При запуске проекта в минувшем году сообщалось, что на его реализацию Белгородская область получит почти 100 млн рублей. Сумма предназначалась для создания школы для соцработников, найма сиделок.
Помимо этого, в регионе были планы построить социальную деревню для пожилых людей и инвалидов «Золотая осень».