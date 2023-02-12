Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Проект по постоянному уходу за пожилыми белгородцами внедрят во всех районах

12 февраля 2023, 07:35
Фото: 1MI
Услуга включает в том числе помощь в решении бытовых проблем, соблюдении медицинских рекомендаций. Ранее проект действовал только в семи районах. Теперь же его решили тиражировать на весь регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В семи районах Белгородской области с прошлого года действует проект по постоянному уходу за пожилыми людьми. Пенсионерам помогают в решении бытовых проблем, вопросах соблюдения рекомендаций врача, а также оказывают им внимание и поддержку. Сейчас этой услугой пользуются 160 человек.

Власти региона решили тиражировать проект на всю Белгородскую область. Узнать, как получить услугу, можно по номеру районного органа соцзащиты или по телефону 8(800) 555-39-49.

При запуске проекта в минувшем году сообщалось, что на его реализацию Белгородская область получит почти 100 млн рублей. Сумма предназначалась для создания школы для соцработников, найма сиделок.

Помимо этого, в регионе были планы построить социальную деревню для пожилых людей и инвалидов «Золотая осень».

В ПФР рассказали о выплатах белгородцам по уходу за инвалидами и престарелыми
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 20 тыс. белгородских пенсионеров получили пенсии с индексацией после увольненияВ Белгородской области проживает 55 пенсионеров в возрасте старше 100 летБелгородцы выиграли грант на реабилитацию переболевших ковидом пенсионеров
#Инна Рогова#Постоянный уход за пожилыми людьми#Пенсионеры#Соцзащита#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
В ночь на воскресенье белгородцев разбудили взрывы
Сегодня, 06:15
В Центральном парке Белгорода провели забег с хаски: фото
Сегодня, 07:08
За сутки ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область
Вчера, 19:13
Погибшему в СВО белгородцу посмертно присвоили звание Героя России
Сегодня, 08:45
Итоги недели: расселённые получают жильё, а на улицах происходят странные истории
Вчера, 20:09