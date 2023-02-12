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Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

Пострадавшим в Чернобыле белгородцам выдадут сертификаты на приобретение жилья

12 февраля 2023, 19:13
Фото: 1MI

В Белгородской области выдадут семь сертификатов на приобретение жилья

Более 2,5 тысяч россиян получат жилищные сертификаты общей стоимостью 33,5 млн рублей.

Всего Белгородской области выделили семь жилищных сертификатов на сумму 33,5 млн рублей. Шесть из них предназначены для тех белгородцев, которые пострадали от радиационных аварий и катастроф, а также помогали в ликвидации их последствий.

Ещё один сертификат предназначен для тех, кто выехал из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Благодаря таким сертификатам белгородцы смогут улучшить место проживания в своём городе, либо сменить место жительства на тот населённый пункт, который в большей степени оснащён необходимой социнфраструктурой.

Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.
пояснили на сайте правительства России.

Выдача будет производиться благодаря госпрограмме «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Документ уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего в этом году воспользоваться сертификатами на приобретение жилья смогут более 2,5 тысячи россиян.

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#Александра Склярова#Общество#Сертификаты#Приобретение жилья#Новости Белгорода#Жилье#Белгородская область
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