Пострадавшим в Чернобыле белгородцам выдадут сертификаты на приобретение жилья

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Всего Белгородской области выделили семь жилищных сертификатов на сумму 33,5 млн рублей. Шесть из них предназначены для тех белгородцев, которые пострадали от радиационных аварий и катастроф, а также помогали в ликвидации их последствий.
Ещё один сертификат предназначен для тех, кто выехал из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Благодаря таким сертификатам белгородцы смогут улучшить место проживания в своём городе, либо сменить место жительства на тот населённый пункт, который в большей степени оснащён необходимой социнфраструктурой.
Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.
пояснили на сайте правительства России.
Выдача будет производиться благодаря госпрограмме «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Документ уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Всего в этом году воспользоваться сертификатами на приобретение жилья смогут более 2,5 тысячи россиян.