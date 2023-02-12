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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Погибшего на Сватовском направлении бойца похоронили в Белгородской области

12 февраля 2023, 14:19
Фото: группа МБОУ "Скороднянская СОШ" в ВК

Белгородец погиб в ходе СВО на Сватовском направлении

В Губкинском горокруге простились с Рамизом Рамизовым. Похороны прошли 10 февраля, сообщили в школе, которую окончил боец, — в Скороднянской СОШ.
Сюжет
СВО

В селе Скородное Губкинского горокруга простились с Рамизом Рамизовым. Похороны состоялись 10 февраля.

Сообщается, что 24-летний мужчина отправился на службу, когда началась частичная мобилизация. Погиб он 3 февраля при выполнении боевой задачи на Сватовском направлении. У Рамиза Рамизова остались жена и маленький ребёнок.

Ранее стало известно о том, что уроженцу Старооскольского горокруга посмертно присвоили звание Героя России. Полковник Георгий Шуваев погиб 1 октября при выполнении служебных обязанностей. Похоронили его на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье. Медаль «Золотая Звезда» передали его жене и дочери.

Рамиз Рамизов
Фото: группа МБОУ "Скороднянская СОШ" в ВК
Погибшему в СВО белгородцу посмертно присвоили звание Героя России
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