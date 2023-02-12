Погибшего на Сватовском направлении бойца похоронили в Белгородской области

Ранее стало известно о том, что уроженцу Старооскольского горокруга посмертно присвоили звание Героя России. Полковник Георгий Шуваев погиб 1 октября при выполнении служебных обязанностей. Похоронили его на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье. Медаль «Золотая Звезда» передали его жене и дочери.