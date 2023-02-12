Погибшего на Сватовском направлении бойца похоронили в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В селе Скородное Губкинского горокруга простились с Рамизом Рамизовым. Похороны состоялись 10 февраля.
Сообщается, что 24-летний мужчина отправился на службу, когда началась частичная мобилизация. Погиб он 3 февраля при выполнении боевой задачи на Сватовском направлении. У Рамиза Рамизова остались жена и маленький ребёнок.
Ранее стало известно о том, что уроженцу Старооскольского горокруга посмертно присвоили звание Героя России. Полковник Георгий Шуваев погиб 1 октября при выполнении служебных обязанностей. Похоронили его на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье. Медаль «Золотая Звезда» передали его жене и дочери.