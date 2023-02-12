Подозрение на рак выявили у восьмерых пациентов на бесплатной акции в Белгороде

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
11 февраля в областном онкологическом диспансере провели профилактическую акцию. Бесплатное медобследование прошли 152 человека. Врачи в этот раз сделали акцент на выявлении онкозаболеваний репродуктивных систем женщин и мужчин.
В итоге у одного пациента подтвердили рак. Ещё у восьмерых белгородцев выявили подозрение на онкозаболевание. Пациенты получили направления на дополнительные обследования, после которых можно будет говорить об окончательном диагнозе.
Такие бесплатные акции в Белгороде проводят регулярно. Ранее обследования провели в одном из торговых центров. 2 февраля врачи приняли 370 человек. У 26 обратившихся обнаружили подозрение на онкозаболевание.
Отметим, что в общероссийском рейтинге Белгородская область занимает второе место по числу выявленных онкологических заболеваний.