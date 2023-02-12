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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

Подозрение на рак выявили у восьмерых пациентов на бесплатной акции в Белгороде

12 февраля 2023, 10:17
Фото: 1MI
Ещё у одного человека подтвердили онкологическое заболевание. День открытых дверей в онкодиспансере состоялся накануне. Всего бесплатное медобследование прошли 152 человека, сообщили в региональном минздраве.

11 февраля в областном онкологическом диспансере провели профилактическую акцию. Бесплатное медобследование прошли 152 человека. Врачи в этот раз сделали акцент на выявлении онкозаболеваний репродуктивных систем женщин и мужчин.

В итоге у одного пациента подтвердили рак. Ещё у восьмерых белгородцев выявили подозрение на онкозаболевание. Пациенты получили направления на дополнительные обследования, после которых можно будет говорить об окончательном диагнозе.

Такие бесплатные акции в Белгороде проводят регулярно. Ранее обследования провели в одном из торговых центров. 2 февраля врачи приняли 370 человек. У 26 обратившихся обнаружили подозрение на онкозаболевание.

Отметим, что в общероссийском рейтинге Белгородская область занимает второе место по числу выявленных онкологических заболеваний.

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#Инна Рогова#Рак#Онкология#Онкодиспансер#Акция#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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