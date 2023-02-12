Ночью в Шебекино сгорели два автомобиля

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По информации пресс-службы МЧС России по Белгородской области, возгорание автомобиля произошло 12 февраля в 01:03 возле супермаркета «Лариса» в районе маслозавода в Шебекино.
Также из Telegram-канала «Шо | Шебекино» стало известно, что огонь с одного автомобиля перешёл на соседние машины. Одну из них владелец транспорта успел отогнать, остальные две машины сгорели.
К месту происшествия выехали 10 пожарных и три единицы техники. Спасатели смогли локализовать возгорание к 01:10, в 01:12 ликвидировать открытое горение. В 01:16 пожар был полностью ликвидирован.