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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Ночью в Шебекино сгорели два автомобиля

12 февраля 2023, 05:17
Фото: t.me/Sho_Shebekino
Огонь также задел третью машину. Пока не известно, пострадал ли в пожаре кто-то из местных жителей.
Сюжет
Пожар

По информации пресс-службы МЧС России по Белгородской области, возгорание автомобиля произошло 12 февраля в 01:03 возле супермаркета «Лариса» в районе маслозавода в Шебекино.

Также из Telegram-канала «Шо | Шебекино» стало известно, что огонь с одного автомобиля перешёл на соседние машины. Одну из них владелец транспорта успел отогнать, остальные две машины сгорели.

К месту происшествия выехали 10 пожарных и три единицы техники. Спасатели смогли локализовать возгорание к 01:10, в 01:12 ликвидировать открытое горение. В 01:16 пожар был полностью ликвидирован.

Фото: t.me/Sho_Shebekino
Пожар, возникший при обстреле завода в Белгородской области, локализован
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#Александра Склярова#Возгорание автомобиля#Происшествия#Пожар#Шебекинский горокруг
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