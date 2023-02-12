Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

На «Петровскую кручу» в Белгородской области потратят 70 млн рублей

12 февраля 2023, 13:55
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Объект благоустроят по нацпроекту. На территории среди прочего появятся коридор в форме сердец и скамейка для влюблённых. Деньги на работы выделили из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Территорию «Петровской кручи» в Грайворонском горокруге благоустроят в текущем году. В рекреационном объекте установят арочный коридор в форме сердец, скамейку для влюблённых, большой шатёр. На прибрежной территории появятся геометрические платформы.

Работы пройдут по нацпроекту «Жильё и городская среда». Из федерального бюджета на благоустройство выделили 70 млн рублей.

Проект преобразования «Петровской кручи» ранее признали одним из лучших на всероссийском конкурсе. Помимо Грайворона, победителями стали Валуйки, Новый Оскол и Шебекино. На благоустройство в четырёх городах выделили 315 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Четыре города в Белгородской области благоустроят за 315 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Благоустройство родника под Белгородом не прошло зимнюю проверкуМузейную площадь Белгорода ждёт масштабное благоустройствоПод Белгородом планируется благоустройство урочища Пески
#Инна Рогова#Благоустройство#Петровская круча#Нацпроект#Общество#Белгородская область#Грайворон#Касается каждого
Подпишитесь
В ночь на воскресенье белгородцев разбудили взрывы
Сегодня, 06:15
В Центральном парке Белгорода провели забег с хаски: фото
Сегодня, 07:08
В Белгороде с торгов продали имущество обанкротившегося ГПТ за 31 млн рублей
Сегодня, 11:18
Проект по постоянному уходу за пожилыми белгородцами внедрят во всех районах
Сегодня, 07:35
Погибшему в СВО белгородцу посмертно присвоили звание Героя России
Сегодня, 08:45
Итоги недели: расселённые получают жильё, а на улицах происходят странные истории
Вчера, 20:09