На «Петровскую кручу» в Белгородской области потратят 70 млн рублей

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Территорию «Петровской кручи» в Грайворонском горокруге благоустроят в текущем году. В рекреационном объекте установят арочный коридор в форме сердец, скамейку для влюблённых, большой шатёр. На прибрежной территории появятся геометрические платформы.
Работы пройдут по нацпроекту «Жильё и городская среда». Из федерального бюджета на благоустройство выделили 70 млн рублей.
Проект преобразования «Петровской кручи» ранее признали одним из лучших на всероссийском конкурсе. Помимо Грайворона, победителями стали Валуйки, Новый Оскол и Шебекино. На благоустройство в четырёх городах выделили 315 млн рублей.