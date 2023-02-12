Мощные взрывы и продажа имущества белгородского ГПТ: итоги воскресенья

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
После полуночи 12 февраля в регионе местами было шумно. О громких звуках сообщали жители Белгородского района. По некоторым данным, связан шум был с работой российских военнослужащих.
После 01:00 взрывы раздались в Новооскольском горокруге, слышно их было и в соседних районах. Местные жители предположили, что сработала система ПВО. Официальных комментариев по ситуации в течение дня так и не появилось. О последствиях на земле не сообщалось.
В Белгороде состоялись торги по продаже имущества обанкротившегося МУП «ГПТ». В этот раз продали контактные линии троллейбусов, две подстанции, КамАЗ и прицеп к нему, а также ЗИЛ.
Всё это продали за 31,1 млн рублей. Начальная цена составляла 68,9 млн. Покупателями стали белгородские ООО «Эско» и ООО «Научно-производственное объединение „Химтэк“», а также два предпринимателя.
Уроженец Старого Оскола Георгий Шуваев получил звание «Герой России» посмертно. Медаль «Золотая Звезда» передали его жене и дочери. Военнослужащий погиб 1 октября. Похоронили его на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье.
Помимо этого, стало известно о смерти Рамиза Рамизова из Губкинского горокруга. Он ушёл на службу после объявления частичной мобилизации. Погиб боец 3 февраля на Сватовском направлении. У него остались жена и маленький ребёнок.