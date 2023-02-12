Мороз усилится, снег не перестанет: погода в понедельник в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В понедельник, 13 февраля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ночью, а днём повсеместно пройдёт снег. Порывы ветра местами составят до 16 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -13 °С. Днём же может потеплеть до +1 °С.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 13 февраля будет облачно. Ночью -10 °С и без осадков. Днём столбик термометра поднимется до -1 °С, пройдёт снег.
Минусовая температура ночью и днём продержится до конца следующей недели. Исключение — вторник, 14 февраля, когда в светлое время суток потеплеет до 0 °С. Согласно текущему прогнозу, вплоть до четверга, 16 февраля, каждый день будет идти снег.