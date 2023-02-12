Мороз усилится, снег не перестанет: погода в понедельник в Белгородской области

В понедельник, 13 февраля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ночью, а днём повсеместно пройдёт снег. Порывы ветра местами составят до 16 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -13 °С. Днём же может потеплеть до +1 °С.