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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Мороз усилится, снег не перестанет: погода в понедельник в Белгородской области

12 февраля 2023, 14:47
Фото: 1MI

Сильный ветер и мороз надвигаются на Белгородскую область

В регионе вновь опустится температура — местами до -13 °С. Порывы ветра составят до 16 м/с, а снег будет идти повсеместно, предупредили в областном МЧС.
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Погода

В понедельник, 13 февраля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ночью, а днём повсеместно пройдёт снег. Порывы ветра местами составят до 16 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -13 °С. Днём же может потеплеть до +1 °С.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 13 февраля будет облачно. Ночью -10 °С и без осадков. Днём столбик термометра поднимется до -1 °С, пройдёт снег.

Минусовая температура ночью и днём продержится до конца следующей недели. Исключение — вторник, 14 февраля, когда в светлое время суток потеплеет до 0 °С. Согласно текущему прогнозу, вплоть до четверга, 16 февраля, каждый день будет идти снег.

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#Прогноз#Инна Рогова#Снег#Мороз#Гидрометцентр#Общество#Погода#Белгородская область#Белгород
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