Более 300 белгородцев приняли участие в «Оскольской лыжне»

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
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Updated Сегодня, 15:41
Сегодня, 12 февраля, в Белгородской области состоялась «Оскольская лыжня». В этом году лыжные соревнования в Старом Осколе вышли на новый уровень: в мероприятии приняли участие порядка 300 человек.
За соревнованиями также наблюдали неравнодушные зрители, которых доставили на специальном транспорте. Кроме того, зрители посмотрели концертную программу и попробовали горячую кашу с чаем. Победителям соревнования вручили кубки и ценные призы.
Считаю, что праздник спорта удался. Уверен, что в следующем году «Оскольская лыжня» соберёт ещё больше участников!
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа
Напомним, что 11 февраля в Белгороде должна была состояться «Лыжня России», однако соревнования решили перенести на более поздний срок.