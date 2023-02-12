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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Более 300 белгородцев приняли участие в «Оскольской лыжне»

12 февраля 2023, 15:39
Фото: Соцсети главы округа Андрея Чеснокова
Победители соревнования получили кубки и ценные призы, отметил глава округа Андрей Чесноков.

Сегодня, 12 февраля, в Белгородской области состоялась «Оскольская лыжня». В этом году лыжные соревнования в Старом Осколе вышли на новый уровень: в мероприятии приняли участие порядка 300 человек.

За соревнованиями также наблюдали неравнодушные зрители, которых доставили на специальном транспорте. Кроме того, зрители посмотрели концертную программу и попробовали горячую кашу с чаем. Победителям соревнования вручили кубки и ценные призы.

Считаю, что праздник спорта удался. Уверен, что в следующем году «Оскольская лыжня» соберёт ещё больше участников!
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа
Видео: Соцсети главы округа Андрея Чеснокова

Напомним, что 11 февраля в Белгороде должна была состояться «Лыжня России», однако соревнования решили перенести на более поздний срок

«Лыжню России» в Белгороде перенесли
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