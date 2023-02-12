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25 млн рублей уйдет на ремонт музыкальной школы в Старом Осколе

12 февраля 2023, 10:19
Фото: Яндекс.Карты
музыкальная школа №3 Старого Оскола
Старооскольская музыкальная школа № 3 располагается в здании, построенном в 1917 году на улице Ленина. Это центральная часть города. Строение — объект культурного наследия.

Ремонт здесь затянулся. Завершить его планировали уже дважды в прошлом году. Сначала в сентябре, потом окончание работ переносили на 15 декабря. Затем называли новую дату - 1 января 2023 года. Но и к ней не успели обновить «музыкалку».

Правда, уже значительная часть ремонта выполнена. Здесь сделали перекрытия, черновые полы, обновили кровлю и перегородки. Восстановили арочный вход и заменили перекрытия первого и чердачного этажей.

Обновляют строение капитально с использованием технологии инъектирования. Чтобы сохранить целостность здания, укрепляют кирпичную кладку. Ремонтируют, не разбирая кирпичей 17-го года прошлого столетия. Через специальные отверстия заливают под высоким давлением раствор, укрепляющий стены.

Сроки окончательного завершения глобальной реставрации не называют.

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#Татьяна Панарина#Музыкальная школа#Объект культурного наследия#Реставрация#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол
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