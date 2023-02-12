25 млн рублей уйдет на ремонт музыкальной школы в Старом Осколе

Ремонт здесь затянулся. Завершить его планировали уже дважды в прошлом году. Сначала в сентябре, потом окончание работ переносили на 15 декабря. Затем называли новую дату - 1 января 2023 года. Но и к ней не успели обновить «музыкалку».