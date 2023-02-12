25 млн рублей уйдет на ремонт музыкальной школы в Старом Осколе

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Ремонт здесь затянулся. Завершить его планировали уже дважды в прошлом году. Сначала в сентябре, потом окончание работ переносили на 15 декабря. Затем называли новую дату - 1 января 2023 года. Но и к ней не успели обновить «музыкалку».
Правда, уже значительная часть ремонта выполнена. Здесь сделали перекрытия, черновые полы, обновили кровлю и перегородки. Восстановили арочный вход и заменили перекрытия первого и чердачного этажей.
Обновляют строение капитально с использованием технологии инъектирования. Чтобы сохранить целостность здания, укрепляют кирпичную кладку. Ремонтируют, не разбирая кирпичей 17-го года прошлого столетия. Через специальные отверстия заливают под высоким давлением раствор, укрепляющий стены.
Сроки окончательного завершения глобальной реставрации не называют.