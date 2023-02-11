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Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

За сутки ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область

11 февраля 2023, 19:13
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
11 февраля в Белгородской области было неспокойно: со стороны Украины под обстрел попали сёла Муром и Новая Таволжанка в Шебекинском округе, Яковлевский округ, а Шебекино досталось дважды. В больницы в результате обстрелов попали трое мужчин.
Сюжет
Обстрел

Яковлевский округ

Неспокойная хроника прилётов этого дня началась с Яковлевского горокруга: там беспилотники атаковали инфраструктурный объект, но какой именно — не уточняется. Жертв и пострадавших нет.

Муром

Около 14:00 стало известно об обстреле села Муром Шебекинского горокруга, снаряд попал в здание предприятия, повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов. Раненых и погибших среди мирного населения нет.

Шебекино

Практически одновременно с Муромом появилась официальная информация о том, что город Шебекино ВСУ обстреляли из «Градов». Три снаряда попали на территорию промышленного предприятия, там выбило окна, пострадал один из производственных корпусов. Также повреждения получили три автомобиля и остановка. В больницу с ранениями увезли троих мужчин, их жизни ничто не угрожает.

Спустя час ВСУ вновь атаковали из «Градов» Шебекино. На этот раз, к счастью, обошлось без раненых и погибших. Но один из снарядов попал во двор частного дома. Разрушены хозпостройки, повреждён и сам жилой дом. Второй снаряд попал в нежилую дачу, в результате она загорелась.

Новая Таволжанка

Около 19:00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Местные жители все целы, от одного из снарядов досталось ангару для выращивания птицы: там выбило окна, повреждён фасад.

Таким образом, в результате пяти обстрелов, которые случились в Белгородской области 11 февраля, ранения получили три жителя Шебекино. Снаряды разрушили остановку, повредили три автомобиля и два здания промышленных предприятий, один сельскохозяйственный ангар и один инфраструктурный объект, а также частный дом с хозпостройками и дачу.

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали трое мужчин
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Спецоперация#Обстрел#Шебекино#Муром#Новая таволжанка#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Разрушения
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