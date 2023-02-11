За сутки ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Яковлевский округ
Неспокойная хроника прилётов этого дня началась с Яковлевского горокруга: там беспилотники атаковали инфраструктурный объект, но какой именно — не уточняется. Жертв и пострадавших нет.
Муром
Около 14:00 стало известно об обстреле села Муром Шебекинского горокруга, снаряд попал в здание предприятия, повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов. Раненых и погибших среди мирного населения нет.
Шебекино
Практически одновременно с Муромом появилась официальная информация о том, что город Шебекино ВСУ обстреляли из «Градов». Три снаряда попали на территорию промышленного предприятия, там выбило окна, пострадал один из производственных корпусов. Также повреждения получили три автомобиля и остановка. В больницу с ранениями увезли троих мужчин, их жизни ничто не угрожает.
Спустя час ВСУ вновь атаковали из «Градов» Шебекино. На этот раз, к счастью, обошлось без раненых и погибших. Но один из снарядов попал во двор частного дома. Разрушены хозпостройки, повреждён и сам жилой дом. Второй снаряд попал в нежилую дачу, в результате она загорелась.
Новая Таволжанка
Около 19:00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Местные жители все целы, от одного из снарядов досталось ангару для выращивания птицы: там выбило окна, повреждён фасад.
Таким образом, в результате пяти обстрелов, которые случились в Белгородской области 11 февраля, ранения получили три жителя Шебекино. Снаряды разрушили остановку, повредили три автомобиля и два здания промышленных предприятий, один сельскохозяйственный ангар и один инфраструктурный объект, а также частный дом с хозпостройками и дачу.