За сутки ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область

Практически одновременно с Муромом появилась официальная информация о том, что город Шебекино ВСУ обстреляли из «Градов». Три снаряда попали на территорию промышленного предприятия, там выбило окна, пострадал один из производственных корпусов. Также повреждения получили три автомобиля и остановка. В больницу с ранениями увезли троих мужчин, их жизни ничто не угрожает.