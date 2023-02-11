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ВСУ обстреляли Новую Таволжанку под Белгородом

11 февраля 2023, 16:14
Фото: https://t.me/vvgladkov
Село Новая Таволжанка попало под обстрел со стороны Украины вечером 11 февраля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. В здании выбило окна, повреждён фасад. Пострадавших нет.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Суббота 11 февраля выдалась очень неспокойной в Белгородской области. Шебекино дважды обстреляли из «Градов», ранения получили трое мужчин.

Также под обстрел попало село Муром Шебекинского округа, а в Яковлевском округе беспилотники атаковали инфраструктурный объект. Пострадавших удалось избежать.

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#Ася Дугнист#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Спецоперация на Украине#Белгородская область#Новая таволжанка#Шебекинский городской округ#Вячеслав Гладков
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