ВСУ обстреляли Новую Таволжанку под Белгородом

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. В здании выбило окна, повреждён фасад. Пострадавших нет.
Суббота 11 февраля выдалась очень неспокойной в Белгородской области. Шебекино дважды обстреляли из «Градов», ранения получили трое мужчин.
Также под обстрел попало село Муром Шебекинского округа, а в Яковлевском округе беспилотники атаковали инфраструктурный объект. Пострадавших удалось избежать.