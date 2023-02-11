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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

ВСУ из «Градов» повторно обстреляли Шебекино

11 февраля 2023, 12:31
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Обошлось без пострадавших. В результате обстрела загорелась дача.
Сюжет
Обстрел

В субботу, 11 февраля, ВСУ повторно обстреляли Шебекино. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряды попали на территорию частного домовладения — повреждён фасад, кровля и окна, а также хозпостройки.

Также снаряд попал в нежилое домовладение, из-за этого загорелась дача.

На месте работают оперативные службы.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Ранее в ходе обстрела Шебекино пострадали трое мужчин. Кроме того, снаряды попали на территорию промышленного предприятия и в остановку. Помимо этого, повреждения получили три машины.

11 февраля под обстрелом также находилось село Муром в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших.

Шебекинский горокруг находился под обстрелом 9 февраля. Прилёт был зафиксирован в хуторе Балки. Там снаряд повредил летнюю кухню. В результате происшествия никто не пострадал.

Также сегодня утром беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском горокруге. Жертв и пострадавших не было.

В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект
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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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