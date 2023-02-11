ВСУ из «Градов» повторно обстреляли Шебекино

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В субботу, 11 февраля, ВСУ повторно обстреляли Шебекино. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряды попали на территорию частного домовладения — повреждён фасад, кровля и окна, а также хозпостройки.
Также снаряд попал в нежилое домовладение, из-за этого загорелась дача.
На месте работают оперативные службы.
Ранее в ходе обстрела Шебекино пострадали трое мужчин. Кроме того, снаряды попали на территорию промышленного предприятия и в остановку. Помимо этого, повреждения получили три машины.
11 февраля под обстрелом также находилось село Муром в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших.
Шебекинский горокруг находился под обстрелом 9 февраля. Прилёт был зафиксирован в хуторе Балки. Там снаряд повредил летнюю кухню. В результате происшествия никто не пострадал.
Также сегодня утром беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском горокруге. Жертв и пострадавших не было.