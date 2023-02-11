Вместо большой трибуны в академии баскетбола в Белгороде появится ещё одна площадка

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
На заседании был рассмотрен проект строительства академии детского баскетбола в микрорайоне Жемчужина в Белгороде. Это будет двухэтажный комплекс площадью 6,5 тыс. кв. м. Он будет включать в себя несколько баскетбольных площадок, трибуны, душевые, раздевалки, кабинет врача и тренера, а также гостиничный блок на 40 человек.
Губернатор Вячеслав Гладков предложил вместо трибуны на 400 мест оборудовать ещё одну баскетбольную площадку.
У нас есть объекты, которые позволяют нам провести соревнования любого уровня и вместить огромное количество зрителей. Спортивный кластер в Белгороде мы развиваем с другой целью — вовлечь в активный образ жизни ещё больше людей.
Вячеслав Гладков
Ранее сообщалось, что проектные и изыскательные работы для академии детского баскетбола в Белгороде обойдутся в 20 487 739 рублей. Академию баскетбола должны построить в 2024–25 гг.