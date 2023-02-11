Вместо большой трибуны в академии баскетбола в Белгороде появится ещё одна площадка

На заседании был рассмотрен проект строительства академии детского баскетбола в микрорайоне Жемчужина в Белгороде. Это будет двухэтажный комплекс площадью 6,5 тыс. кв. м. Он будет включать в себя несколько баскетбольных площадок, трибуны, душевые, раздевалки, кабинет врача и тренера, а также гостиничный блок на 40 человек.