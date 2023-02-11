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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Вместо большой трибуны в академии баскетбола в Белгороде появится ещё одна площадка

11 февраля 2023, 08:02
Фото: 1MI
Информацию озвучили в ходе заседания архитектурно-градостроительного совета Белгородской области.

На заседании был рассмотрен проект строительства академии детского баскетбола в микрорайоне Жемчужина в Белгороде. Это будет двухэтажный комплекс площадью 6,5 тыс. кв. м. Он будет включать в себя несколько баскетбольных площадок, трибуны, душевые, раздевалки, кабинет врача и тренера, а также гостиничный блок на 40 человек.

Губернатор Вячеслав Гладков предложил вместо трибуны на 400 мест оборудовать ещё одну баскетбольную площадку.

У нас есть объекты, которые позволяют нам провести соревнования любого уровня и вместить огромное количество зрителей. Спортивный кластер в Белгороде мы развиваем с другой целью — вовлечь в активный образ жизни ещё больше людей.
Вячеслав Гладков

Ранее сообщалось, что проектные и изыскательные работы для академии детского баскетбола в Белгороде обойдутся в 20 487 739 рублей. Академию баскетбола должны построить в 2024–25 гг.

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