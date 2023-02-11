Видео с учений теробороны опубликовал Вячеслав Гладков

Напомним, тероборона Белгородской области насчитывает порядка тысячи человек. В её состав входят добровольцы с боевым опытом, которые по состоянию здоровья или иным причинам не могут быть мобилизованы. Они не получают зарплату, зато в начале февраля руководители теробороны получили от губернатора семь внедорожников.