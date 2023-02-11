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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Видео с учений теробороны опубликовал Вячеслав Гладков

11 февраля 2023, 15:34
Фото: https://t.me/vvgladkov

Ротные учения начались в белгородской теробороне

Губернатор Белгородской области 11 февраля посетил учения теробороны и разместил видео по итогам встречи в своём Telegram-канале.

Как рассказал глава региона, сейчас у бойцов белгородской территориальной обороны начался очередной этап подготовки. Ротные учения проходят под руководством опытных инструкторов с большим боевым опытом. Занятия проводятся ежедневно, сегодня бойцы отрабатывали огневую подготовку в полях в защитной амуниции.

Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно — защитят родную землю. Наши ребята готовы к выполнению любой задачи!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

На видео сняли учения теробороны в полях Белгородской области. Мужчины учатся не только вести бой на открытой местности, но и выносить раненых из зоны боевых действий, а также оказывать первую медицинскую помощь.

Напомним, тероборона Белгородской области насчитывает порядка тысячи человек. В её состав входят добровольцы с боевым опытом, которые по состоянию здоровья или иным причинам не могут быть мобилизованы. Они не получают зарплату, зато в начале февраля руководители теробороны получили от губернатора семь внедорожников.

Видео: https://t.me/vvgladkov
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#Ася Дугнист#Тероборона#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Видео
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