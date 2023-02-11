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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В воскресенье в Белгородской области ожидается метель и сильный ветер

11 февраля 2023, 13:14
Фото: 1MI
12 февраля в регионе порывы ветра местами достигнут 20 м/с, сообщает пресс-служба МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
Погода

В воскресенье, 12 февраля, в регионе ожидается облачная погода. Ночью и днём пройдёт небольшой снег. Местами ожидается метель. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. Местами порывы ветра достигнут 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до -7 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +1 градуса.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, так как с крыши и балконов возможно падение шифера или других предметов. Также не стоит прятаться под рекламными щитами и под деревьями.

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#Алина Харина#Снег#Сильный ветер#Мчс россии#Общество#Погода#Белгородская область
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