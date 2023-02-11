В воскресенье в Белгородской области ожидается метель и сильный ветер

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В воскресенье, 12 февраля, в регионе ожидается облачная погода. Ночью и днём пройдёт небольшой снег. Местами ожидается метель. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. Местами порывы ветра достигнут 20 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до -7 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +1 градуса.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, так как с крыши и балконов возможно падение шифера или других предметов. Также не стоит прятаться под рекламными щитами и под деревьями.