В Белгородской области погиб пассажир легковушки после ДТП с иномаркой

Ещё одно серьёзное ДТП произошло вчера, 10 февраля, в Ивнянском районе. 37-летняя женщина на автомобиле Citroen не справилась с управлением и врезалась в опору уличного освещения. 12-летнюю пассажирку авто госпитализировали.