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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Белгородской области погиб пассажир легковушки после ДТП с иномаркой

11 февраля 2023, 10:13
Фото: УГИБДД России по Белгородской области
Авария произошла 10 февраля в Алексеевке на пересечение улиц Победы и Чапаева, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

22-летний водитель «ВАЗ 21 074» во время поворота налево не уступил дорогу «Шкоде». За рулём иномарки находился 63-летний мужчина.

В результате аварии 56-летняя пассажирка иномарки и 62-летний пассажир отечественного авто получили травмы. Мужчина впоследствии скончался в больнице.

Ещё одно серьёзное ДТП произошло вчера, 10 февраля, в Ивнянском районе. 37-летняя женщина на автомобиле Citroen не справилась с управлением и врезалась в опору уличного освещения. 12-летнюю пассажирку авто госпитализировали.

Фото: УГИБДД России по Белгородской области
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#Алина Харина#ДТП#Общество#Белгородская область#Ивнянский район#Алексеевка#Аварии
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