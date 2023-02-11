В Белгородской области погиб пассажир легковушки после ДТП с иномаркой

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
22-летний водитель «ВАЗ 21 074» во время поворота налево не уступил дорогу «Шкоде». За рулём иномарки находился 63-летний мужчина.
В результате аварии 56-летняя пассажирка иномарки и 62-летний пассажир отечественного авто получили травмы. Мужчина впоследствии скончался в больнице.
Ещё одно серьёзное ДТП произошло вчера, 10 февраля, в Ивнянском районе. 37-летняя женщина на автомобиле Citroen не справилась с управлением и врезалась в опору уличного освещения. 12-летнюю пассажирку авто госпитализировали.