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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:32

В Белгородской области обнаружили подпольный алкомаркет

11 февраля 2023, 09:29
Фото: УМВД России по Белгородской области
56-летний житель Ровеньского района незаконно продавал алкоголь и сигареты на территории своего домовладения, сообщает УМВД России по Белгородской области.

По данным правоохранительных органов, 56-летний житель Ровеньского района приобрёл алкоголь и сигареты для розничной торговли. Лицензии на торговлю у мужчины не было. Подпольный алкомаркет мужчина организовал на территории своего домовладения.

Незаконный сбыт крупной партии алкоголя и табачной продукции пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудники ОМВД России по Ровеньскому району.

В гараже мужчины нашли и изъяли 2268 пачек сигарет на общую сумму 254 016 рублей, а также 245 бутылок алкогольной продукции и шесть пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью на общую сумму 98 тыс. рублей. Продукция была не промаркирована.

Фото: УМВД России по Белгородской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции, совершённое в крупном размере». Ему грозит лишение свободы до трёх лет.

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#Алина Харина#Незаконная продажа#Незаконная продажа алкоголя#Полицейские#Происшествия#Белгородская область#Ровеньской район
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