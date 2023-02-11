В Белгородской области обнаружили подпольный алкомаркет

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
По данным правоохранительных органов, 56-летний житель Ровеньского района приобрёл алкоголь и сигареты для розничной торговли. Лицензии на торговлю у мужчины не было. Подпольный алкомаркет мужчина организовал на территории своего домовладения.
Незаконный сбыт крупной партии алкоголя и табачной продукции пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудники ОМВД России по Ровеньскому району.
В гараже мужчины нашли и изъяли 2268 пачек сигарет на общую сумму 254 016 рублей, а также 245 бутылок алкогольной продукции и шесть пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью на общую сумму 98 тыс. рублей. Продукция была не промаркирована.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции, совершённое в крупном размере». Ему грозит лишение свободы до трёх лет.