В Белгородской области обнаружили подпольный алкомаркет

В гараже мужчины нашли и изъяли 2268 пачек сигарет на общую сумму 254 016 рублей, а также 245 бутылок алкогольной продукции и шесть пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью на общую сумму 98 тыс. рублей. Продукция была не промаркирована.