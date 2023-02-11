В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Утром 11 февраля стало известно, что беспилотники атаковали инфраструктурый объект в Яковлевском городском округе. По словам губернатора Белгородской области, жертв и пострадавших нет.
Оперативные службы выехали на место для устранения последствий.
Вячеслав Гладков
Напомним, что 9 февраля под обстрел попал Шебекинский горокруг. Прилёты зафиксировали в хуторе Балки, где снаряд повредил летнюю кухню. Никто не пострадал. В этот же день ВСУ обстреляли село Муром. Обошлось также без пострадавших. Также 9 февраля над Грайворонским округом система ПВО сбила три украинские ракеты.