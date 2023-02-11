В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект

Напомним, что 9 февраля под обстрел попал Шебекинский горокруг. Прилёты зафиксировали в хуторе Балки, где снаряд повредил летнюю кухню. Никто не пострадал. В этот же день ВСУ обстреляли село Муром. Обошлось также без пострадавших. Также 9 февраля над Грайворонским округом система ПВО сбила три украинские ракеты.