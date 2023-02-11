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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект

11 февраля 2023, 06:58
Фото: Bel.ru

Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект под Белгородом

Это произошло 11 февраля в Яковлевском горокруге. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Утром 11 февраля стало известно, что беспилотники атаковали инфраструктурый объект в Яковлевском городском округе. По словам губернатора Белгородской области, жертв и пострадавших нет.

Оперативные службы выехали на место для устранения последствий.
Вячеслав Гладков

Напомним, что 9 февраля под обстрел попал Шебекинский горокруг. Прилёты зафиксировали в хуторе Балки, где снаряд повредил летнюю кухню. Никто не пострадал. В этот же день ВСУ обстреляли село Муром. Обошлось также без пострадавших. Также 9 февраля над Грайворонским округом система ПВО сбила три украинские ракеты.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Вячеслав Гладков
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