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Семь пляжей Белгорода будут готовы к открытию купального сезона к 1 мая

11 февраля 2023, 16:47
Фото: 1MI
Власти Белгорода уже начали подготовку пляжей к купальному сезону 2023 года. В первую очередь займутся вопросами безопасности, благоустройства и обновления инфраструктуры, рассказал мэр Валентин Демидов.

На пляжах обязательно должны быть раздевалки, туалеты, душевые и мусорные контейнеры. Все семь городских пляжей зонируют, чтобы отделить места отдыха от площадок для спорта и детских игр. Также на пляжах организуют дежурства спасателей и медиков.

Фото: https://t.me/v_v_demidov

К 1 мая пляжи будут готовы к приёму отдыхающих, заверил градоначальник. Кроме центрального пляжа, где в 2023 году начнётся грандиозная реконструкция, которая продлится три года. Отдыхающих на него пустят чуть позднее, чем на все остальные пляжи, — с 1 июля.

А купальный сезон в Белгородской области по традиции начнётся 1 июня.

Напомним, в Шебекино Белгородской области в 2023 году появится новый пляж в районе мелзавода.

18 февраля в Белгороде впервые пройдёт забег моржей, на него уже зарегистрировались больше 150 человек.

В белгородском приграничье откроют новый пляж
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#Ася Дугнист#Центральный пляж#Городской пляж#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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