Семь пляжей Белгорода будут готовы к открытию купального сезона к 1 мая

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
На пляжах обязательно должны быть раздевалки, туалеты, душевые и мусорные контейнеры. Все семь городских пляжей зонируют, чтобы отделить места отдыха от площадок для спорта и детских игр. Также на пляжах организуют дежурства спасателей и медиков.
К 1 мая пляжи будут готовы к приёму отдыхающих, заверил градоначальник. Кроме центрального пляжа, где в 2023 году начнётся грандиозная реконструкция, которая продлится три года. Отдыхающих на него пустят чуть позднее, чем на все остальные пляжи, — с 1 июля.
А купальный сезон в Белгородской области по традиции начнётся 1 июня.
Напомним, в Шебекино Белгородской области в 2023 году появится новый пляж в районе мелзавода.
18 февраля в Белгороде впервые пройдёт забег моржей, на него уже зарегистрировались больше 150 человек.