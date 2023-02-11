Семь пляжей Белгорода будут готовы к открытию купального сезона к 1 мая

К 1 мая пляжи будут готовы к приёму отдыхающих, заверил градоначальник. Кроме центрального пляжа, где в 2023 году начнётся грандиозная реконструкция, которая продлится три года. Отдыхающих на него пустят чуть позднее, чем на все остальные пляжи, — с 1 июля.