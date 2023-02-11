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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали трое мужчин

11 февраля 2023, 11:15
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Город попал под обстрел 11 февраля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате обстрела Шебекино пострадали трое мужчин. Их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставляют их в больницу.

Как сообщил Вячеслав Гладков, три прилёта пришлись на территорию промышленного предприятия — разрушения получил один из корпусов, выбиты окна. Ещё один снаряд прилетел в остановочный павильон. Повреждения получили также три машины.

На месте происшествия находится глава Шебекинского округа Владимир Жданов и оперативные службы.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Также под обстрел попало село Муром Шебекинского округа. Обошлось без пострадавших. Повреждения получил корпус предприятия.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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