При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали трое мужчин

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В результате обстрела Шебекино пострадали трое мужчин. Их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставляют их в больницу.
Как сообщил Вячеслав Гладков, три прилёта пришлись на территорию промышленного предприятия — разрушения получил один из корпусов, выбиты окна. Ещё один снаряд прилетел в остановочный павильон. Повреждения получили также три машины.
На месте происшествия находится глава Шебекинского округа Владимир Жданов и оперативные службы.
Также под обстрел попало село Муром Шебекинского округа. Обошлось без пострадавших. Повреждения получил корпус предприятия.