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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского горокруга

11 февраля 2023, 10:57
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
В результате обстрела повреждения зафиксировали на местном предприятии.
Сюжет
Обстрел

Днём 11 февраля под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского горокруга. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов предприятия. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные бригады и оперативные службы.

Напомним, что сегодня утром беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском горокруге. Жертв и пострадавших нет. Последствия происшествия устраняли оперативные службы.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Общество#Обстрел#Губернатор#Шебекинский горокруг#Муром
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