Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Днём 11 февраля под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского горокруга. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.
В результате обстрела повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов предприятия. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные бригады и оперативные службы.
Напомним, что сегодня утром беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском горокруге. Жертв и пострадавших нет. Последствия происшествия устраняли оперативные службы.