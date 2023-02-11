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Обстрелы и проект привокзальной площади: что обсуждали белгородцы 11 февраля

11 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В субботу, 11 февраля, Белгородская область несколько раз попала под обстрел ВСУ, в областном центре планируется разработка концепции привокзальной площади, а в Ровеньках нашли подпольный алкомаркет.

Обстрелы Шебекино

11 февраля Шебекинский горокруг несколько раз попал под обстрелы ВСУ. Днём со стороны Украины обстреляли село Муром. Обошлось без пострадавших. Снаряд попал на территорию местного предприятия. Повреждения получили фасад и крыша здания.

Позже ВСУ обстреляли Шебекино. Пострадали три человека. Повреждения получили три машины, промышленное предприятие и остановочный павильон.

Повторно Шебекино ВСУ обстреляли из «Градов». В результате обстрела загорелась дача, никто не пострадал. Также повреждения были зафиксированы на территории частного домовладения.

ВСУ из «Градов» повторно обстреляли Шебекино
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Новая концепция привокзальной площади

Мэрия Белгорода ищет подрядчика, который разработает транспортную концепцию привокзальной площади. На эти цели администрация готова потратить 1,6 млн рублей. Стоит напомнить, что концепцию реконструкции площади разработали ещё в 2019 году, но к новым реалиям она неприменима.

Новый проект подрядчику необходимо будет разработать в течение 50 рабочих дней после заключения контракта.

На разработку концепции привокзальной площади в Белгороде потратят 1,6 млн рублей
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Подпольный алкомаркет

В Ровеньском районе полицейские обнаружили подпольный алкомаркет на территории частного домовладения. Незаконную продажу алкоголя и табачной продукции организовал 56-летний местный житель.

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В Белгородской области обнаружили подпольный алкомаркет
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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Незаконная продажа алкоголя#Привокзальная площадь#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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