Обстрелы и проект привокзальной площади: что обсуждали белгородцы 11 февраля

Мэрия Белгорода ищет подрядчика, который разработает транспортную концепцию привокзальной площади. На эти цели администрация готова потратить 1,6 млн рублей. Стоит напомнить, что концепцию реконструкции площади разработали ещё в 2019 году, но к новым реалиям она неприменима.