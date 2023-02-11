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На разработку концепции привокзальной площади в Белгороде потратят 1,6 млн рублей

11 февраля 2023, 08:45
Фото: страница Владимира Базарова «ВКонтакте»
Лот на выполнение работ появился на Госзакупках.

Администрация Белгорода ищет подрядчика, который разработает транспортную концепцию привокзальной площади с учётом размещения ограждения для антитеррористической безопасности. Подрядчику готовы заплатить 1,6 млн рублей (городской бюджет). Исполнителя контракта определят 21 февраля 2023 года в ходе электронного аукциона. 

Проект необходимо разработать в течение 50 рабочих дней после заключения контракта. Согласно документам, транспортная концепция должна включать основные технико-экономические показатели, градостроительный анализ территории, схему маршрутов, транспортную схему, а также схему озеленения территории и освещения.

Также в концепции должны предусматриваться перспектива развития наземного электрического пассажирского транспорта, разделение потоков общественного транспорта, многоуровневый паркинг, платформы для пассажиров.

Напомним, что привокзальную площадь в Белгороде не могут реконструировать уже три года. Концепцию реконструкции разработали в 2019 году, но к новым реалиям она неприменима.

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#Алина Харина#Реконструкция#Площадь#Вокзал#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород
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