На разработку концепции привокзальной площади в Белгороде потратят 1,6 млн рублей

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Администрация Белгорода ищет подрядчика, который разработает транспортную концепцию привокзальной площади с учётом размещения ограждения для антитеррористической безопасности. Подрядчику готовы заплатить 1,6 млн рублей (городской бюджет). Исполнителя контракта определят 21 февраля 2023 года в ходе электронного аукциона.
Проект необходимо разработать в течение 50 рабочих дней после заключения контракта. Согласно документам, транспортная концепция должна включать основные технико-экономические показатели, градостроительный анализ территории, схему маршрутов, транспортную схему, а также схему озеленения территории и освещения.
Также в концепции должны предусматриваться перспектива развития наземного электрического пассажирского транспорта, разделение потоков общественного транспорта, многоуровневый паркинг, платформы для пассажиров.
Напомним, что привокзальную площадь в Белгороде не могут реконструировать уже три года. Концепцию реконструкции разработали в 2019 году, но к новым реалиям она неприменима.