Итоги недели: расселённые получают жильё, а на улицах происходят странные истории

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Жители приграничья Белгородской области, которые уже почти год отселены в ПВР и гостиницы, наконец-то могут обрести свой новый дом. Первопроходцами на этой неделе стали две семьи из Журавлёвки. Они покинули свои дома ещё 25 февраля. Первым переселенцам купили на федеральные деньги готовые квартиры в Разумном.
Раз люди начали обустраиваться, надо и вещи вывозить. Эвакуированным жителям приграничья помогут забрать мебель из своих домов. Займутся этим дружинники, которым власти заплатят за опасную работу, и главы семейств. Чтобы обезопасить белгородцев во время вывоза вещей, им предоставят бронеавтомобиль.
Белгородскую область вновь активно обстреливают. Помимо новых повреждений, появились пострадавшие и погибшая. 6 февраля ВСУ атаковали село Казинка Валуйского округа. В это время 70-летняя местная жительница вышла из дома в хозпостройку покормить кур. Туда и попал снаряд — шансов выжить не было. Дом пенсионерки также пострадал.
11 февраля во время очередного обстрела Шебекино ранило троих мужчин. Урон их здоровью оценивается как лёгкой и средней степени тяжести — медики доставили их в больницу.
В книжных магазинах начали появляться обновлённые карты, в которых среди регионов РФ числятся ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Попали новые атласы и в один из магазинов Белгорода, но быстро исчезли — все разобрали. Просили за карту около 300 рублей. Купить её можно и сейчас, но только через интернет-магазин.
Напомним, присоединили к России территории 30 сентября 2022 года, в этот день прошла церемония подписания договоров по итогам референдумов.
Хотя за окном холодный февраль, весна уже даёт о себе знать. На неделе в Белгороде произошло сразу два сумасшедших события, которые отпечатались в памяти нашей редакции. Начнём по порядку.
8 февраля в автобусе засняли на видео «десантников» с бубликами на груди вместо парашютов. Группа людей дождалась остановки, а после, к удивлению пассажиров и водителя, начала выпрыгивать из транспорта, срывая с груди бублики и победно крича — будто под ногами их ждут километры полёта. Другие и вовсе вместо бубликов захватили с собой детские санки — прокатиться по вымышленным облакам. Прыгали белгородцы за любовь. Видимо, в преддверии 14 февраля.
На следующий день, 9 февраля, в центре Белгорода заметили «сарматмобиль» с муляжом ракеты на крыше — «На Вашингтон». Белгородцы не первые, к кому приехала экзотическая «девятка». Её владелец — активист Равиль Гарифуллин, который пытается привлечь внимание властей к проблеме полётных заданий ракет. Но делает это парень экстравагантно: гастролирует по России в «сарматмобиле» с псевдоракетой «На Вашингтон».
В Белгороде полицейские остановили ракету и не дали ей долететь до Вашингтона в первый же день. Автомобилисты же отнеслись к необычному собрату достаточно спокойно — раз старался, крепил ракету, пусть уже ездит с ней. Толерантно.