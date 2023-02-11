Итоги недели: расселённые получают жильё, а на улицах происходят странные истории

8 февраля в автобусе засняли на видео «десантников» с бубликами на груди вместо парашютов. Группа людей дождалась остановки, а после, к удивлению пассажиров и водителя, начала выпрыгивать из транспорта, срывая с груди бублики и победно крича — будто под ногами их ждут километры полёта. Другие и вовсе вместо бубликов захватили с собой детские санки — прокатиться по вымышленным облакам. Прыгали белгородцы за любовь. Видимо, в преддверии 14 февраля.