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24 млн рублей получит Белгородская область на развитие туризма

11 февраля 2023, 17:23
Фото: Bel.ru
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Правительство выделило регионам России больше 11,4 млрд рублей на развитие туризма. Белгородской области достались 24 млн рублей — самая маленькая сумма среди соседей.

Средства регионам направят из федерального бюджета для финансовой поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на обустройство национальных маршрутов и зон отдыха.

Белгородской области на эти цели выделено 24 млн рублей. Курская область получит почти в три раза больше — 64,8 млн рублей, Воронежской области достались 115 млн рублей. Брянской и Орловской областей в списке нет совсем.

Самые большие суммы на развитие туризма получат Республики Бурятия и Крым — по 149,1 млн рублей. Самая маленькая выплата предназначена Ярославской области — 7,2 млн рублей.

Напомним, в начале февраля, после визита в Белгородскую область вице-премьера Дмитрия Чернышенко, стало известно о выделении нашего региону 120 млн рублей на развитие туризма. Часть этих средств направят на проведение фестиваля «Третье ратное поле России» в Прохоровке.

 

120 млн рублей на туризм выделили Белгородской области
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#Ася Дугнист#Туризм#Экономика#Белгородская область
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