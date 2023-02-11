24 млн рублей получит Белгородская область на развитие туризма

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Средства регионам направят из федерального бюджета для финансовой поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на обустройство национальных маршрутов и зон отдыха.
Белгородской области на эти цели выделено 24 млн рублей. Курская область получит почти в три раза больше — 64,8 млн рублей, Воронежской области достались 115 млн рублей. Брянской и Орловской областей в списке нет совсем.
Самые большие суммы на развитие туризма получат Республики Бурятия и Крым — по 149,1 млн рублей. Самая маленькая выплата предназначена Ярославской области — 7,2 млн рублей.
Напомним, в начале февраля, после визита в Белгородскую область вице-премьера Дмитрия Чернышенко, стало известно о выделении нашего региону 120 млн рублей на развитие туризма. Часть этих средств направят на проведение фестиваля «Третье ратное поле России» в Прохоровке.