Жители Белгорода смогут предложить свои идеи для проведения спортивных мероприятий

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По словам руководителя управления по физической культуре и спорту областного центра Михаила Носкова, на «Открытый диалог» сможет прийти каждый. Это возможность высказать своё мнение, выступить со своими предложениями и замечаниями по поводу спортивных мероприятий в Белгороде.
Носков отметил, что в ходе первой встречи планируется обсудить календарный план спортивных событий в областном центре.
Ежегодно мы проводим большое количество мероприятий. Нам они кажутся очень интересными и нужными, но в этом году мы хотим спросить людей: может быть, есть какие-то интересные и свежие идеи по проведению мероприятий, или, наоборот, какие-то мероприятия, которые мы проводим, не очень интересны. Мы приглашаем всех.
Михаил Носков
Планируется, что встречи будут проводить регулярно. Первая может состояться уже в марте. Место и время сообщат дополнительно в соцсетях управления по физической культуре и спорту Белгорода в течение двух недель.