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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Жители Белгорода смогут предложить свои идеи для проведения спортивных мероприятий

10 февраля 2023, 14:49
Фото: 1MI
Управление по физической культуре и спорту областного центра проведёт «Открытый диалог» с горожанами. Каждый житель областного центра сможет посетить встречу и предложить провести спортивное мероприятие, которое он считает нужным.

По словам руководителя управления по физической культуре и спорту областного центра Михаила Носкова, на «Открытый диалог» сможет прийти каждый. Это возможность высказать своё мнение, выступить со своими предложениями и замечаниями по поводу спортивных мероприятий в Белгороде.

Носков отметил, что в ходе первой встречи планируется обсудить календарный план спортивных событий в областном центре.

Ежегодно мы проводим большое количество мероприятий. Нам они кажутся очень интересными и нужными, но в этом году мы хотим спросить людей: может быть, есть какие-то интересные и свежие идеи по проведению мероприятий, или, наоборот, какие-то мероприятия, которые мы проводим, не очень интересны. Мы приглашаем всех.
Михаил Носков

Планируется, что встречи будут проводить регулярно. Первая может состояться уже в марте. Место и время сообщат дополнительно в соцсетях управления по физической культуре и спорту Белгорода в течение двух недель.

 

 

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#Кристина Семенчук#Спортивные мероприятия#Открытый диалог#Предложения#Город#Новости Белгорода#Белгород#Михаил носков
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