За прошлый год в белгородских многоквартирных домах заменили 261 лифт

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что за 2022 год в регионе заменили 261 лифт. В Белгороде лифтовое оборудование заменили по 17 адресам, в Старом Осколе — по 54. Узнать точные адреса, где были установлены новые лифты можно по ссылке.
Кроме того, в 12 муниципалитетах Белгородской области уже завершили приёмку работ после капитального ремонта многоквартирных домов. В оставшихся муниципалитетах общественную приёмку планируют завершить за февраль.
Мне кажется очень правильным, когда люди принимают качество выполненных работ. Конечно, строителям непросто. Есть в некоторых случаях избыточность требований, которые не входили в объем капитального ремонта. Нужно объяснять, нужно разъяснять, нужно доказывать объёмы. Это жилье, которое принадлежит собственникам, и собственник должен иметь всю информацию, которая есть у подрядчика. У нас точно секретов никаких нет. Такой подход продолжим и в 2023 году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области