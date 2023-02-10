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За прошлый год в белгородских многоквартирных домах заменили 261 лифт

10 февраля 2023, 04:30
Фото: 1MI
Также в 12 муниципалитетах завершена приёмка работ после капремонта МКД. Вячеслав Гладков пообещал в своих соцсетях, что такой подход к работе продолжат и в 2023 году.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что за 2022 год в регионе заменили 261 лифт. В Белгороде лифтовое оборудование заменили по 17 адресам, в Старом Осколе — по 54. Узнать точные адреса, где были установлены новые лифты можно по ссылке.

Кроме того, в 12 муниципалитетах Белгородской области уже завершили приёмку работ после капитального ремонта многоквартирных домов. В оставшихся муниципалитетах общественную приёмку планируют завершить за февраль.

Мне кажется очень правильным, когда люди принимают качество выполненных работ. Конечно, строителям непросто. Есть в некоторых случаях избыточность требований, которые не входили в объем капитального ремонта. Нужно объяснять, нужно разъяснять, нужно доказывать объёмы. Это жилье, которое принадлежит собственникам, и собственник должен иметь всю информацию, которая есть у подрядчика. У нас точно секретов никаких нет. Такой подход продолжим и в 2023 году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В многоэтажках Белгородской области в 2022 году отремонтируют 261 лифт
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#Александра Склярова#Город#Капремонт#Лифт#Приёмка#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Вячеслав Гладков
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