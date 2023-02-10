За прошлый год в белгородских многоквартирных домах заменили 261 лифт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что за 2022 год в регионе заменили 261 лифт. В Белгороде лифтовое оборудование заменили по 17 адресам, в Старом Осколе — по 54. Узнать точные адреса, где были установлены новые лифты можно по ссылке.