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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

Юный белгородец соврал о готовящемся теракте в школе и попал под суд

10 февраля 2023, 13:22
Фото: 1MI
Подростка признали виновным в распространении фейковой информации о теракте и приговорили к шести месяцам ограничения досуга, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.
Сюжет
Суд

В Губкине полицейские нагрянули в гости к подростку, шутка которого вышла из-под контроля. Несовершеннолетний парень сообщил по телефону о готовящемся теракте в одном из учебных заведений, хотя это было плодом его фантазии.

После звонка дежурные службы выехали в учебное заведение, чтобы найти там взрывное устройство, но ничего не обнаружили. Губкинца отследили и завели на него уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Районный суд признал подростка виновным. С ним проведут воспитательную работу. Помимо этого, шутнику ограничили досуг на шесть месяцев. Приговор вступил в силу.

Напомним, в Старом Осколе 15-летний подросток готовил нападение на одну из школ. Он искал оружие и пытался отыскать единомышленников в лицах одноклассников. Так на мышление оскольчанина повлияла запрещённая в России идеология. До реализации теракта не дошло — парня остановили и отправили за решётку.

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#Приговор#Суд#Общество#Белгородская область#Губкин#Уголовное дело#Теракт#Подросток#Ася Дугнист
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