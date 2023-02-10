Юный белгородец соврал о готовящемся теракте в школе и попал под суд

Напомним, в Старом Осколе 15-летний подросток готовил нападение на одну из школ. Он искал оружие и пытался отыскать единомышленников в лицах одноклассников. Так на мышление оскольчанина повлияла запрещённая в России идеология. До реализации теракта не дошло — парня остановили и отправили за решётку.