Юный белгородец соврал о готовящемся теракте в школе и попал под суд

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Губкине полицейские нагрянули в гости к подростку, шутка которого вышла из-под контроля. Несовершеннолетний парень сообщил по телефону о готовящемся теракте в одном из учебных заведений, хотя это было плодом его фантазии.
После звонка дежурные службы выехали в учебное заведение, чтобы найти там взрывное устройство, но ничего не обнаружили. Губкинца отследили и завели на него уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Районный суд признал подростка виновным. С ним проведут воспитательную работу. Помимо этого, шутнику ограничили досуг на шесть месяцев. Приговор вступил в силу.
Напомним, в Старом Осколе 15-летний подросток готовил нападение на одну из школ. Он искал оружие и пытался отыскать единомышленников в лицах одноклассников. Так на мышление оскольчанина повлияла запрещённая в России идеология. До реализации теракта не дошло — парня остановили и отправили за решётку.